Волгоградцы спасли женщину-таксиста от напавшего на нее пассажира

ВОЛГОГРАД , 3 янв — РИА Новости. Пассажир напал с ножом на женщину — водителя такси в Пассажир напал с ножом на женщину — водителя такси в Волгограде , ей на помощь пришли случайные прохожие, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По информации ведомства, в ночь на пятницу пассажир такси в Волгограде, отказавшись оплачивать поездку, напал на 35-летнюю женщину и нанес ей несколько ударов ножом по лицу.

"Женщина-водитель стала звать на помощь, недалеко была компания мужчин, они смогли отбить ее от напавшего. Полицейские его задержали по горячим следам", — сообщили РИА Новости в полиции.