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Волгоградцы спасли женщину-таксиста от напавшего на нее пассажира
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РИА Новости

Волгоградцы спасли женщину-таксиста от напавшего на нее пассажира

13:06 03.01.2020 (обновлено: 16:53 03.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
ВОЛГОГРАД , 3 янв — РИА Новости. Пассажир напал с ножом на женщину — водителя такси в Волгограде, ей на помощь пришли случайные прохожие, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, в ночь на пятницу пассажир такси в Волгограде, отказавшись оплачивать поездку, напал на 35-летнюю женщину и нанес ей несколько ударов ножом по лицу.
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"Женщина-водитель стала звать на помощь, недалеко была компания мужчин, они смогли отбить ее от напавшего. Полицейские его задержали по горячим следам", — сообщили РИА Новости в полиции.
По словам собеседника агентства, подозреваемый в нападении на водителя такси ранее был трижды судим, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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