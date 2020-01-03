Врио директора ГБР Украины заявила о нарушениях в работе ведомства

КИЕВ, 3 янв – РИА Новости. Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Украины Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Украины Ирина Венедиктова заявила, что в работе подразделений ведомства установлены существенные нарушения.

В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора бюро, назначив временно исполняющей обязанности руководителя бюро Венедиктову - депутата от пропрезидентской партии "Слуга народа" и главу комитета Верховной рады по правовой политике.

"Сразу после моего назначения и ознакомления с работой бюро установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействии с правоохранительными органами, так и с кадровым и техническим обеспечением. В частности, это касается условий работы следователей - отсутствуют кабинеты для проведения допросов, комнаты для хранения вещественных доказательств. При наличии специального технического оборудования отсутствуют специалисты, которые его использовали", - сказала Венедиктова в видеообращении, опубликованном на Youtube канале Госбюро.

По ее словам, с начала деятельности Госбюро как правоохранительного органа в работе следователей находилось более 34 тысяч уголовных дел, в настоящее время ведомством расследуются 14 972 уголовных дела.