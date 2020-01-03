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Палестинские движения сопротивления осудили убийство Сулеймани
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РИА Новости

Палестинские движения сопротивления осудили убийство Сулеймани

12:43 03.01.2020
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© REUTERS / Stringer/File PhotoГлава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
© REUTERS / Stringer/File Photo
Глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани. Архивное фото
БЕЙРУТ, 3 янв - РИА Новости. Палестинские движения ХАМАС, "Джихад Аль-Ислями" и "Джебха Шаабия" выступили с осуждением убийства в Багдаде главы иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани силами США.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его смерть.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
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"ХАМАС выражает глубокие соболезнования иранскому командованию и народу в связи с гибелью Касема Сулеймани, одного из самых выдающихся иранских командующих, который сыграл большую роль в поддержке палестинского сопротивления в разных направлениях", - указывается в заявлении движения.
Отмечается, что ХАМАС осуждает "продолжающиеся преступления США, направленные на наращивание напряженности в регионе".
Руководство "Джихад Аль-Ислями", в свою очередь, выразило уверенность, что иранский народ продолжит борьбу против "американской гегемонии", заверив в том, что палестинское сопротивление по-прежнему останется на стороне иракцев до полного освобождения Ирака и Палестины.
Движение "Джибха Шаабия" назвало убийство Сулеймани особым видом агрессии США в координации с Израилем против народов региона и сопротивления.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Ливанская "Хезболла" заявила о готовности продолжить дело Сулеймани
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиПалестинаИранСШАВ мире
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