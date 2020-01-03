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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2020-01-03T11:23+0300
https://ria.ru/20200103/1563088010.html
Психологи рассказали, как не устать от родных на новогодних каникулах
https://cdn23.img.ria.ru/images/156083/90/1560839043_0:170:2048:1322_1036x0_80_0_0_df443b34034200f3481770777dd52393.jpg
РИА Новости

Психологи рассказали, как не устать от родных на новогодних каникулах

11:22 03.01.2020 (обновлено: 11:23 03.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоСемья москвичей идет с новогоднего елочного базара
Семья москвичей идет с новогоднего елочного базара
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Семья москвичей идет с новогоднего елочного базара. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Психологи рекомендуют россиянам на новогодних праздниках ходить в гости и на праздничные концерты, причем отдельно от других членов семьи, чтобы не надоесть родным за время каникул.

Разделяй и отдыхай

"Это так называемый "новогодний синдром", который связан с ухудшением отношений... В замкнутом пространстве в одной и той же компании – это конечно 100% риск зубовного скрежета, это мы все уже знаем и эти жалобы даже никого не удивляют", - рассказала РИА Новости кандидат психологических наук, психолог Ольга Маховская.
Он отметила, что на новогодние праздники нужно планировать не только саму ночь с 31 декабря на 1 января, но и следующие дни - приглашать в гости, ходить в гости, посещать с детьми различные мероприятия.
"Желательно заранее спланировать и сделать так, чтобы время можно было разделить на периоды, которые мы проводим всем вместе, и периоды, которые мы проводим по-другому", - добавил психолог Илья Шабшин.
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Он пояснил, что нужно выделить время, когда вся семья в сборе и занимается чем-нибудь, например, полезным для здоровья, - в парке катается на коньках, а также пусть будет время, когда есть какие-то раздельные занятия: мама с дочкой идут на концерт, "а папа с сыном на спортивные соревнования, а потом как-то наоборот". "Ну и третий вариант – предусмотреть какое-то время для себя, чтобы был какой-то баланс", - добавил эксперт.
"Решение этой проблемы – это заранее спланированный баланс, который нужно обсудить всей семьей, чтобы не было каких-то ссор и конфликтов, прийти к договоренности, увидеть, что всем хорошо и тогда кроме пользы никакого вред от этих длинны новогодних выходных не будет", - резюмировал Шабшин.
Однако, по мнению врача-психиатра, психотерапевта, кандидата медицинских наук Льва Пережогина, ухудшение отношений на праздниках – выдумка, потому что обычно близкие люди скучают друг по другу в будние дни, а на праздниках просто наслаждаются долгожданным общением. "Ну а если эти люди друг другу просто не приятны, то какой смысл проводить с ними вместе (праздники - ред.)", - отметил Пережогин.

Укрепить семью поможет снеговик

Психологи также дали советы, чем можно заняться в праздники, чтобы объединить и укрепить семью.
"Поскольку на дворе зима и все-таки обещают снег, то замечательно, если получается вместе покататься на коньках... Замечательно, если в парке кто-то из детей на санках, а кто-то из взрослых эти санки везет. Естественно, наша замечательная забава – это снеговик, в создании которого могут участвовать все", - рассказал Шабшин, отвечая на вопрос о том, какие занятия могут способствовать объединению родных.
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Он также добавил, что те, кому не по душе зимние забавы, могут пойти, например, в аквапарк, "где интересно может быть просто всем" - кто-то может погреться в термальных бассейнах, кто-то покататься с горок.
Еще один совет от психолога на праздники - вместе поехать на экскурсию, например, в Подмосковье или по Золотому кольцу, какие-то красивые или связанные с историей, с культурой места, поскольку такие поездки "оставляют замечательные потом воспоминания, естественно с фотографиями и видео".
"Я бы предложил такую хорошую штуку, как совместно взять какой-нибудь урок, мастер-класс, ну например, по выпеканию куличей или по рисованию акварелью, или по какой-нибудь китайской оздоровительной гимнастикой, когда вместе можно чему-то поучиться, попрактиковаться. Вот такие вот вещи – это будет очень хорошо", - отметил Шабшин.
Маховская также рассказала, что можно провести время вместе с близкими за настольными играми, для взрослых это могут быть также лото, домино и карты, но и "в детские игры взрослые тоже очень любят играть, сейчас еще всякие катапульты, фейерверки то, что дети любят". Она также призвала напоминать своим родным и близким в Новый год, что это детский и праздник и что все мы "дети в ожидании чуда".
"Чего не надо делать всеми силами в Новый год, так это пьянствовать", - заключил Шабшин.
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