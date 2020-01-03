Посол Великобритании в Москве Бристоу покидает свой пост

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В пятницу, 3 января В пятницу, 3 января Лори Бристоу завершает свою четырехлетнюю миссию в качестве посла Соединенного королевства в Москве.

Его работа пришлась на один из самых напряженных периодов в российско-британских отношениях. По оценке доцента кафедры европейского права МГИМО Николая Топорнина, за прошедшие несколько лет отношения между Москвой и Лондоном значительно ухудшились и охлаждение стало очень серьезным.

Тем не менее, в преддверии своего отъезда дипломат назвал работу в РФ "привилегией" и признался, что если бы получил предложение провести здесь "еще четыре года, согласился бы на 100%".

Сэр Лори

Бристоу – дипломат со стажем, в системе британского МИД он начал работать в 1990 году, сразу после выпуска из Кембриджа. Приезд в Москву в 2016 году для него не стал первым – с 2007 по 2010 год он уже занимал должность заместителя главы британской дипмиссии в РФ. В перерыве между командировками он возглавлял отдел национальной безопасности (2012 – 2015 годы) и департамент Восточной Европы и Центральной Азии (2010 – 2012 годы) в МИД Великобритании. Незадолго до своего второго назначения в Москву стал рыцарем-командором Ордена Святых Михаила и Георгия "за службу в интересах британской внешней политики и национальной безопасности".

Во время работы в России посол много путешествовал по стране. Например, летний отпуск мог провести на Камчатке, вместе с британскими бизнесменами посещал Сахалин, несколько раз бывал в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. По столице мог прокатиться на электромобиле Jaguar, но только чтобы привлечь внимание к вопросам экологии. Будучи любителем музыки, мог исполнить на альте произведения Моцарта вместе с молодыми музыкантами российско-британского фестивального оркестра Бриттена-Шостаковича – посол выступил одним из инициаторов создания этого коллектива.

Информации о последующих планах Бристоу пока нет. По словам самого посла, из-за того, что правительство по итогам последних парламентских выборов еще не сформировано, вопрос о дальнейших назначениях пока открыт. "Но я надеюсь, что я буду и дальше заниматься выстраиванием взаимоотношений между Великобританией и Россией", - отметил он в интервью "Эхо Москвы".

Турбулентный период

Вступая в должность, Лори Бристоу ставил целью налаживание торгово-экономического сотрудничества Британии и РФ. Тема была актуальной на фоне резкого падения товарооборота из-за санкций, а после решения о выходе Великобритании из ЕС неопределенность перспектив экономического сотрудничества выросла. Действительно, за годы, проведенные Бристоу в Москве, товарооборот сначала сократил темпы падения, а позже и вовсе начал расти.

В первые годы работы посол успел организовать несколько значимых визитов. В 2016 году важным протокольным событием стало посещение Архангельска принцессой Анной – дочерью королевы Елизаветы Второй - для участия в торжествах в честь 75-летия прихода первого союзного конвоя "Дервиш", который доставлял помощь Советскому Союзу по программе лендлиза в годы Великой отечественной войны.

Годом позже посетил Москву Борис Джонсон, который тогда был министром иностранных дел Великобритании. Уже тогда звучали обвинения в адрес России во вмешательстве в референдум по Brexit, под угрозой было сотрудничество по борьбе с терроризмом из-за прекращения контактов Лондона с ФСБ. Со временем стали накапливаться противоречия в оценках ситуации в Сирии, на Украине, по вопросам контроля над вооружениями.

Но самый большой удар по двусторонним отношениям произошел из-за "дела Скрипалей". Британский посол несколько раз вызывался в МИД РФ для обсуждения инцидента и вручения нот с выражением протеста в связи с действиями Лондона. В качестве ответных мер на решения властей Великобритании персонами нон-грата были объявлены 23 дипломата британского посольства, было закрыто генконсульство страны в Санкт-Петербурге.

На фоне кризиса в политическом диалоге стороны предпринимали попытки сохранить взаимодействие в области культуры. Хотя в 2018 году в связи с "неурегулированностью статуса" прекратил работу в России Британский совет, гуманитарные обмены продолжились. В Москве, в частности, прошел российско-британский форум "Здравоохранение и жизнь", форум ректоров университетов Великобритании и России. Были проведены перекрестные годы языка и литературы (2016), науки и образования (2017), музыки (2019).

В новый год с новым послом

За последний год градус взаимной риторики несколько снизился. На этом фоне Россия сменила своего посла в Лондоне – в конце ноября в британскую столицу прибыл Андрей Келин.

Форин офис в свою очередь направляет замену Бристоу уже в 2020 году. С января новым послом Великобритании в России станет Дебора Броннерт. В 2011-2014 годах она возглавляла посольство в Зимбабве, затем вернулась в Лондон, где занимала пост директора по экономическим и консульским вопросам, а позже стала директором по экономическим и глобальным вопросам и курировала международную программу Global Britain.

Как отмечает эксперт Топорнин, смена послов всегда вызывает надежды на улучшение отношений между странами. "Приезд посла - это всегда надежда на новый подход, новый взгляд, новые инициативы. Я уверен, что и британский посол, и наш как раз прибыли с таким мандатом, чтобы отношения улучшить. Потому что мне кажется, что это два человека, которые обладают широким кругозором, опытные люди, они прекрасно понимают, что плохие отношения не в интересах двух государств", - считает политолог.

Но при этом эксперт предостерегает от излишнего оптимизма, ведь возможности послов полностью повернуть отношения с негатива на позитив ограничены и, конечно, будут зависеть от сигналов из столиц. Борис Джонсон, ставший премьер-министром в середине 2019 года и укрепивший свое положение на последних выборах, пока не демонстрирует большой готовности радикально менять курс в отношениях с РФ.