В Шри-Ланке при крушении самолета ВВС погибли четверо военных

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Самолет ВВС Шри-Ланки потерпел крушение в провинции Ува на юге страны, четверо военнослужащих, находившихся на борту, погибли, сообщает интернет-издание Ada Derana со ссылкой на официально представителя ведомства.
Инцидент произошел в пятницу утром по местному времени в округе Бадулла. По словам официального представителя ВВС, самолет Y-12 вылетел из военного аэропорта в округе Хамбантота. На место происшествия направлены силы полиции.
Как отмечает издание Colombo Gazette, самолет упал в горном районе. О причинах крушения воздушного судна не сообщается.