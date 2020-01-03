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В Шри-Ланке при крушении самолета ВВС погибли четверо военных
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РИА Новости

В Шри-Ланке при крушении самолета ВВС погибли четверо военных

09:18 03.01.2020
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© Fotolia / M.V. PhotographyВид на город Коломбо, Шри Ланка
Вид на город Коломбо, Шри Ланка
© Fotolia / M.V. Photography
Вид на город Коломбо, Шри Ланка. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Самолет ВВС Шри-Ланки потерпел крушение в провинции Ува на юге страны, четверо военнослужащих, находившихся на борту, погибли, сообщает интернет-издание Ada Derana со ссылкой на официально представителя ведомства.
Инцидент произошел в пятницу утром по местному времени в округе Бадулла. По словам официального представителя ВВС, самолет Y-12 вылетел из военного аэропорта в округе Хамбантота. На место происшествия направлены силы полиции.
Как отмечает издание Colombo Gazette, самолет упал в горном районе. О причинах крушения воздушного судна не сообщается.
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