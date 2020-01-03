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Инвестор лишился статуса резидента ТОСЭР "Петровск" под Саратовом
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РИА Новости

Инвестор лишился статуса резидента ТОСЭР "Петровск" под Саратовом

09:09 03.01.2020
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
Перейти в фотобанк
Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 3 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. ООО "Старт" с проектом по выпуску биодизельного топлива лишилось статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Петровск" в Саратовской области из-за невыполнения условий по объему капвложений и числу новых рабочих мест, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экономического развития области.
Статус территории опережающего социально-экономического развития был присвоен Петровску в сентябре 2017 года, он позволяет предоставлять инвесторам налоговые льготы. ООО "Старт" с проектом по производству биодизельного топлива в марте 2018 года стало одним из первых резидентов этой ТОСЭР.
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В пресс-службе отметили, что, согласно условиям соглашения между "Стартом", областным минэкономразвития и администрацией Петровского района, инвестору в течение первого года с даты получения статуса резидента ТОСЭР необходимо было создать не менее 10 новых рабочих мест и направить в проект капитальные вложения в объеме не менее 2,5 миллиона рублей.
"ООО "Старт" указанные условия не выполнены, в связи с чем соглашение было расторгнуто. Министерством экономического развития РФ ООО "Старт" исключен из реестра резидентов ТОСЭР", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что в целом проект предусматривал инвестиции в объеме 30 миллионов рублей.
Ранее в минэкономразвития области сообщили РИА Новости, что ООО "Старт" в сентябре 2018 года запустило производство биодизельного топлива в ТОСЭР "Петровск", но затем законсервировало его до апреля из-за отсутствия оборудования для работы в холодное время года. У нового предприятия имелись договора с поставщиком сырья - АО "Птицефабрика Михайловская", а также был определен заказчик на поставку готовой продукции.
Представитель инвестора отметил ранее, что в производстве планировалось использовать растительные и животные жиры, которые сейчас утилизируются как отходы пищевого производства, в том числе растительное масло высокой кислотности, отходы разделки птицы и подобные жиры.
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Министерство экономического развития РФПетровскСаратовская областьСаратовЭкономика
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