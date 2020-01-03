Инвестор лишился статуса резидента ТОСЭР "Петровск" под Саратовом

САРАТОВ, 3 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. ООО "Старт" с проектом по выпуску биодизельного топлива лишилось статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) ООО "Старт" с проектом по выпуску биодизельного топлива лишилось статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Петровск" Саратовской области из-за невыполнения условий по объему капвложений и числу новых рабочих мест, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экономического развития области.

Статус территории опережающего социально-экономического развития был присвоен Петровску в сентябре 2017 года, он позволяет предоставлять инвесторам налоговые льготы. ООО "Старт" с проектом по производству биодизельного топлива в марте 2018 года стало одним из первых резидентов этой ТОСЭР.

В пресс-службе отметили, что, согласно условиям соглашения между "Стартом", областным минэкономразвития и администрацией Петровского района, инвестору в течение первого года с даты получения статуса резидента ТОСЭР необходимо было создать не менее 10 новых рабочих мест и направить в проект капитальные вложения в объеме не менее 2,5 миллиона рублей.

"ООО "Старт" указанные условия не выполнены, в связи с чем соглашение было расторгнуто. Министерством экономического развития РФ ООО "Старт" исключен из реестра резидентов ТОСЭР", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в целом проект предусматривал инвестиции в объеме 30 миллионов рублей.

Ранее в минэкономразвития области сообщили РИА Новости, что ООО "Старт" в сентябре 2018 года запустило производство биодизельного топлива в ТОСЭР "Петровск", но затем законсервировало его до апреля из-за отсутствия оборудования для работы в холодное время года. У нового предприятия имелись договора с поставщиком сырья - АО "Птицефабрика Михайловская", а также был определен заказчик на поставку готовой продукции.