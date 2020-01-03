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Верховный лидер Ирана пообещал отомстить США за убийство Сулеймани
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РИА Новости

Верховный лидер Ирана пообещал отомстить США за убийство Сулеймани

08:13 03.01.2020 (обновлено: 12:00 03.01.2020)
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© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает в Тегеране. 14 апреля 2018
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает в Тегеране. 14 апреля 2018
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
ТЕГЕРАН, 3 янв — РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за гибель главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
"Жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников", — говорится в заявлении Хаменеи, объявившего трехдневный траур в связи с гибелью генерала.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
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Президент Ирана Хасан Роухани также пообещал отомстить США за убийство Сулеймани. По словам министра обороны Амира Хатами, Тегеран даст "сокрушительный ответ" тем, кто стоит за убийством командующего.

Гибель Касема Сулеймани

Глава спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани был убит вечером 2 января. Вместе с ним погибли еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.
В Пентагоне заявили, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.
Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство генерала КСИР актом международного терроризма, а его ведомство выразило Вашингтону решительный протест.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касим Сулеймани
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Биография иранского генерала Касема Сулеймани
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Обсудить 95
Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиАли ХаменеиИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Надо же Сулеймани убили) Такова участь генералов) а что он в аэропорту делал?
3 января, 08:14
RSRob Surfrost
1745100482
Сулеймани такой же террорист, как Масхадов.
3 января, 08:39
Диоген Киник
1688110024
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