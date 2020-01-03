Верховный лидер Ирана пообещал отомстить США за убийство Сулеймани

"Жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников", — говорится в заявлении Хаменеи, объявившего трехдневный траур в связи с гибелью генерала.

Президент Ирана Хасан Роухани также пообещал отомстить США за убийство Сулеймани. По словам министра обороны Амира Хатами, Тегеран даст "сокрушительный ответ" тем, кто стоит за убийством командующего.

Гибель Касема Сулеймани

Глава спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани был убит вечером 2 января. Вместе с ним погибли еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

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