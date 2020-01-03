Глава МИД Ирана обвинил США в терроризме после убийства Сулеймани

"Акт международного терроризма США, направленный на генерала Сулеймани, - наиболее эффективную силу, борющуюся с ДАИШ (ИГ*), "ан-Нусрой"*, "Аль-Каидой"* и др. - чрезвычайно опасен и является глупой эскалацией", - написал дипломат в Twitter , возложив на США "ответственность за все последствия своего преступного авантюризма".

В официальном заявлении Зариф также отметил, что убийство Сулеймани "укрепит древо сопротивления в регионе и мире". Он осудил "преступный акт" США и заверил, что МИД Ирана сделает все для реализации решений, которые примет в ответ на гибель генерала Высший совет национальной безопасности Ирана.