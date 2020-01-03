Глава МИД Ирана обвинил США в терроризме после убийства Сулеймани

ТЕГЕРАН, 3 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в Ираке Касема Сулеймани "актом международного терроризма" и "глупой эскалацией".
"Акт международного терроризма США, направленный на генерала Сулеймани, - наиболее эффективную силу, борющуюся с ДАИШ (ИГ*), "ан-Нусрой"*, "Аль-Каидой"* и др. - чрезвычайно опасен и является глупой эскалацией", - написал дипломат в Twitter, возложив на США "ответственность за все последствия своего преступного авантюризма".
В официальном заявлении Зариф также отметил, что убийство Сулеймани "укрепит древо сопротивления в регионе и мире". Он осудил "преступный акт" США и заверил, что МИД Ирана сделает все для реализации решений, которые примет в ответ на гибель генерала Высший совет национальной безопасности Ирана.
Гибель генерала Сулеймани
Глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани погиб вечером 2 января в результате ракетного удара по аэропорту Багдада. Вместе с ним были убиты ряд лидеров шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби", ранены 12 военных.
Бывший командующий КСИР Мохсен Резаи заявил, что Тегеран отомстит за смерть Резаи, а советник президента Ирана Хесамаддин Ашна отметил, что США "своими азартными играми" должны быть готовы к последствиям своих действий.
*Террористические организации, запрещенные в России.