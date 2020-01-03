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Глава МИД Ирана обвинил США в терроризме после убийства Сулеймани
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РИА Новости

Глава МИД Ирана обвинил США в терроризме после убийства Сулеймани

07:23 03.01.2020 (обновлено: 07:49 03.01.2020)
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© AP Photo / Ebrahim NorooziГлава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
ТЕГЕРАН, 3 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в Ираке Касема Сулеймани "актом международного терроризма" и "глупой эскалацией".

"Акт международного терроризма США, направленный на генерала Сулеймани, - наиболее эффективную силу, борющуюся с ДАИШ (ИГ*), "ан-Нусрой"*, "Аль-Каидой"* и др. - чрезвычайно опасен и является глупой эскалацией", - написал дипломат в Twitter, возложив на США "ответственность за все последствия своего преступного авантюризма".

В официальном заявлении Зариф также отметил, что убийство Сулеймани "укрепит древо сопротивления в регионе и мире". Он осудил "преступный акт" США и заверил, что МИД Ирана сделает все для реализации решений, которые примет в ответ на гибель генерала Высший совет национальной безопасности Ирана.
Джо Байден
Вчера, 07:30
Байден назвал убийство Сулеймани эскалацией в опасном регионе

Гибель генерала Сулеймани

Глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани погиб вечером 2 января в результате ракетного удара по аэропорту Багдада. Вместе с ним были убиты ряд лидеров шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби", ранены 12 военных.
В Пентагоне сообщили, что удар был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа. В Вашингтоне утверждают, что это сделано с целью предотвратить нападения со стороны Ирана, а сам генерал якобы стоял за атаками на базы коалиции и посольство США в Ираке.
Бывший командующий КСИР Мохсен Резаи заявил, что Тегеран отомстит за смерть Резаи, а советник президента Ирана Хесамаддин Ашна отметил, что США "своими азартными играми" должны быть готовы к последствиям своих действий.
*Террористические организации, запрещенные в России.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Вчера, 07:09
Совбез Ирана проведет экстренное совещание после гибели Сулеймани
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиМохаммад Джавад ЗарифБагдад (город)ИракИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Главная террористическая угроза идет от сша
3 января, 07:25
Igor Kuznetcov
48000762
Вместо того что бы ждать, лучше посмотреть на факты, согласно которым все арабские страны Персидского залива в лице Ирана видят своего врага и разместили на своей территории американские базы, для защиты от Ирана. Включая тот же Ирак.
3 января, 08:21
Иванов Иван
4611318
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