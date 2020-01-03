NI включил российскую морскую пехоту в число лучших в мире

Возглавил рейтинг американский Корпус морской пехоты (КМП). Как пишет издание, КМП на фоне остальных выделяется своей численностью - около 186 тысяч человек и около 38 тысяч резервистов по данным за 2017 год.

Второе место заняла российская морская пехота. Данный род войск выполняет ту же роль, что и американский КМП — это экспедиционные силы, специализирующиеся на десантных операциях, пишет National Interest. Морская пехота России является хорошо подготовленной и боеспособной силой, отмечает автор материала.

Далее располагается Королевская морская пехота Великобритании. Как указывает издание, этот род британских войск представляет собой легкую пехоту и находится в состоянии постоянной боевой готовности. Численность морской пехоты Великобритании составляет около семи тысяч человек.

На четвертом месте оказалась морская пехота Южной Кореи. Данный род южнокорейских войск отличает довольно большая численность - около 29 тысяч человек по состоянию на 2018 год, пишет издание. Морская пехота страны обучается специалистами из США и выполняет функции, аналогичные американскому КМП.