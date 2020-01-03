NI включил российскую морскую пехоту в число лучших в мире

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Американский журнал The National Interest включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире наряду с аналогичными родами войск США, Великобритании, Южной Кореи и Китая.
Возглавил рейтинг американский Корпус морской пехоты (КМП). Как пишет издание, КМП на фоне остальных выделяется своей численностью - около 186 тысяч человек и около 38 тысяч резервистов по данным за 2017 год.
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Второе место заняла российская морская пехота. Данный род войск выполняет ту же роль, что и американский КМП — это экспедиционные силы, специализирующиеся на десантных операциях, пишет National Interest. Морская пехота России является хорошо подготовленной и боеспособной силой, отмечает автор материала.
Далее располагается Королевская морская пехота Великобритании. Как указывает издание, этот род британских войск представляет собой легкую пехоту и находится в состоянии постоянной боевой готовности. Численность морской пехоты Великобритании составляет около семи тысяч человек.
На четвертом месте оказалась морская пехота Южной Кореи. Данный род южнокорейских войск отличает довольно большая численность - около 29 тысяч человек по состоянию на 2018 год, пишет издание. Морская пехота страны обучается специалистами из США и выполняет функции, аналогичные американскому КМП.
Замыкает список китайская морская пехота. Как указывает National Interest, этот род войск НОАК насчитывает около 30 тысяч человек и предназначен для действий с военно-морских кораблей и баз. У морской пехоты Китая отсутствует боевой опыт, утверждает автор материала. По его словам, для решения этой проблемы НОАК предпринимает шаги по более тесному сотрудничеству с ВМФ России.
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