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В Иране пообещали отомстить США за убийство генерала КСИР
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РИА Новости

В Иране пообещали отомстить США за убийство генерала КСИР

06:15 03.01.2020 (обновлено: 12:01 03.01.2020)
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© AP Photo / UNCREDITEDГлава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
© AP Photo / UNCREDITED
ТЕГЕРАН, 3 янв – РИА Новости. Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть иранских вооруженных сил) генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара в Багдаде, заявил бывший командующий КСИР, секретарь Совета целесообразности (совещательный орган при верховном лидере) Мохсен Резаи.
"Погибший смертью мученика Касем Сулеймани присоединился к своим братьям, жестко отомстим США", - написал Резаи в Twitter.
В свою очередь, советник президента Ирана Хесамаддин Ашна заявил, что США "своими азартными играми" сами создали себе опаснейшие условия на Ближнем Востоке и должны быть готовы к последствиям.

Гибель генерала Сулеймани

Глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани был убит в четверг вечером при ракетных ударах по аэропорту Багдада. Вместе с ним также погибли высокопоставленные члены шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби", ранения получили 12 иракских военнослужащих.
Пентагон подтвердил, что по распоряжению президента США Дональда Трампа провел операцию против Сулеймани. В ведомстве заявили, что удар нанесен с целью предотвратить нападения со стороны Ирана, а сам Сулеймани якобы был причастен к нападениям на базы коалиции и посольство США в Ираке.
В Багдаде во вторник обострилась ситуация, когда протестующие попытались штурмовать посольство США. Акции протеста спровоцировал удар американских военных по объектам шиитского ополчения в Ираке и Сирии.
Здание американского Сената в Вашингтоне
Вчера, 06:07
В США сенатор назвал операцию против Сулеймани оборонительными мерами
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиБагдад (город)ИракИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Израиль только обороняется, а Иран сеет мусульманский экстремизм по всему миру.
3 января, 07:09
николай агнин
83100419
Третья мировая
3 января, 06:28
mmr.aleksannikov
29241029
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