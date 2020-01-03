Биография иранского генерала Касема Сулеймани

Иранский военный деятель Касем Сулеймани родился 11 марта 1957 года в бедной крестьянской семье в Раборе на востоке Ирана.
В возрасте тринадцати лет ради выплаты сельскохозяйственного кредита отца поехал с родственником на заработки в Керман (Иран), где был рабочим на строительной площадке школы, находящейся на окраине города.
Получил среднее образование и работал в муниципальном отделе водоочистительного департамента Кермана.
В 1979 году присоединился к Корпусу стражей исламской революции (КСИР), где прошел 45-дневные курсы молодых бойцов.
В 1998 году принял командование спецподразделением организации "Кудс", которая отвечает за военную и агентурную разведку, а также за диверсионную деятельность за пределами самого Ирана и подчиняется напрямую верховному лидеру республики Али Хаменеи.
В 1999 году подавил студенческие волнения в Тегеране.
В 2007 году Касем Сулеймани был включен ООН в санкционный список иранских военных и политических деятелей, которым запрещен выезд из страны.
8 апреля 2019 года администрация США объявила, что включает КСИР в список иностранных террористических организаций, впервые введя санкции против иностранного правительства.
3 января 2020 года стало известно, что Касем Сулеймани убит при воздушных ударах по аэропорту Багдада.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников