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Биография иранского генерала Касема Сулеймани
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РИА Новости

Биография иранского генерала Касема Сулеймани

06:00 03.01.2020 (обновлено: 10:26 03.01.2020)
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© AFP 2019 / HANDOUTГлава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касим Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касим Сулеймани
© AFP 2019 / HANDOUT
Иранский военный деятель Касем Сулеймани родился 11 марта 1957 года в бедной крестьянской семье в Раборе на востоке Ирана.
В возрасте тринадцати лет ради выплаты сельскохозяйственного кредита отца поехал с родственником на заработки в Керман (Иран), где был рабочим на строительной площадке школы, находящейся на окраине города.
Получил среднее образование и работал в муниципальном отделе водоочистительного департамента Кермана.
В 1979 году присоединился к Корпусу стражей исламской революции (КСИР), где прошел 45-дневные курсы молодых бойцов.
В 1998 году принял командование спецподразделением организации "Кудс", которая отвечает за военную и агентурную разведку, а также за диверсионную деятельность за пределами самого Ирана и подчиняется напрямую верховному лидеру республики Али Хаменеи.
В 1999 году подавил студенческие волнения в Тегеране.
В 2007 году Касем Сулеймани был включен ООН в санкционный список иранских военных и политических деятелей, которым запрещен выезд из страны.
8 апреля 2019 года администрация США объявила, что включает КСИР в список иностранных террористических организаций, впервые введя санкции против иностранного правительства.
3 января 2020 года стало известно, что Касем Сулеймани убит при воздушных ударах по аэропорту Багдада.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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