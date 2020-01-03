При ударе по аэропорту Багдада погиб иранский генерал Сулеймани

Сулеймани руководил работой иранских военных советников в Ираке и возглавлял организацию "Кудс", которая отвечает за военную и агентурную разведку, а также за диверсионную деятельность за пределами самого Ирана и подчиняется напрямую верховному лидеру республики Али Хаменеи. Госсекретарь США Майк Помпео в апреле прошлого года назвал Сулеймани "террористом".

Удар по аэропорту Багдада

Несколько ракет взорвались рядом с международным аэропортом иракской столицы вечером в четверг. Как сообщает со ссылкой на свои источники агентство Рейтер, ответственность за удар взяли на себя США.

Шиитское ополчение Ирака "аль-Хашд аш-Шааби" объявило о гибели при обстреле пяти своих членов и "двух гостей". Среди них - руководитель управления общественных связей шиитского ополчения Ирака Мухаммеда аль-Джабири, а также замглавы организации Абу Махди аль-Мухандис.

Sky News Arabia сообщает, что одним из погибших "с большой долей вероятности" стал один из лидеров ливанского шиитского движения "Хезболлах" Мухаммед аль-Кусрани, отвечающий в организации за "иракское досье". При этомсообщает, что одним из погибших "с большой долей вероятности" стал один из лидеров ливанского шиитского движения "Хезболлах" Мухаммед аль-Кусрани, отвечающий в организации за "иракское досье".

#BREAKING : Rocket Attack in the vicinity of #Baghdad Airport in #Iraq .

Video appears to show two vehicles on fire.pic.twitter.com/1bZ58rwAh2 — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) January 2, 2020

По данным "Аль-Арабии", погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

В результате ударов также ранены 12 иракских военных. Аэропорт Багдада после атаки закрыт, полеты приостановлены.

Обострение ситуации в Багдаде

Обстановка в Багдаде обострилась во вторник, когда протестующие попытались штурмовать посольство США. Акции протеста начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки "Катаиб Хезболлах". Американские военные применили слезоточивый газ, в среду нападения прекратились.

Президент Ирака Бархам Салех во вторник осудил случившееся, назвав действия протестующих "атакой на суверенитет" самого Ирака.