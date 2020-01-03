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При ударе по аэропорту Багдада погиб иранский генерал Сулеймани
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РИА Новости

При ударе по аэропорту Багдада погиб иранский генерал Сулеймани

04:44 03.01.2020 (обновлено: 07:27 03.01.2020)
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© AFP 2019 / KHAMENEI.IR / AFPГлава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касим Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касим Сулеймани
© AFP 2019 / KHAMENEI.IR / AFP
БАГДАД, 3 янв - РИА Новости. Глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани убит при ракетных ударах по аэропорту Багдада, сообщают телеканалы "Аль-Арабия", "Аль-Джазира" и Sky News. Эту информацию подтвердило иранское телевидение, а также источник Рейтер в Вашингтоне.
Сулеймани руководил работой иранских военных советников в Ираке и возглавлял организацию "Кудс", которая отвечает за военную и агентурную разведку, а также за диверсионную деятельность за пределами самого Ирана и подчиняется напрямую верховному лидеру республики Али Хаменеи. Госсекретарь США Майк Помпео в апреле прошлого года назвал Сулеймани "террористом".

Удар по аэропорту Багдада

Несколько ракет взорвались рядом с международным аэропортом иракской столицы вечером в четверг. Как сообщает со ссылкой на свои источники агентство Рейтер, ответственность за удар взяли на себя США.
Генерал Ирана Касем Сулеймани
3 октября 2019, 12:26
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Шиитское ополчение Ирака "аль-Хашд аш-Шааби" объявило о гибели при обстреле пяти своих членов и "двух гостей". Среди них - руководитель управления общественных связей шиитского ополчения Ирака Мухаммеда аль-Джабири, а также замглавы организации Абу Махди аль-Мухандис.
При этом Sky News Arabia сообщает, что одним из погибших "с большой долей вероятности" стал один из лидеров ливанского шиитского движения "Хезболлах" Мухаммед аль-Кусрани, отвечающий в организации за "иракское досье".
По данным "Аль-Арабии", погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.
В результате ударов также ранены 12 иракских военных. Аэропорт Багдада после атаки закрыт, полеты приостановлены.

Обострение ситуации в Багдаде

Обстановка в Багдаде обострилась во вторник, когда протестующие попытались штурмовать посольство США. Акции протеста начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки "Катаиб Хезболлах". Американские военные применили слезоточивый газ, в среду нападения прекратились.
Президент Ирака Бархам Салех во вторник осудил случившееся, назвав действия протестующих "атакой на суверенитет" самого Ирака.
США нанесли удары по пяти объектам шиитского ополчения в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки "Катаиб Хезболлах" по иракским базам". В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты в ответ на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, где погиб гражданин США и были ранены четверо американских военных.
Международный аэропорт Багдада, Ирак
Вчера, 02:51
При ракетной атаке в Багдаде погиб один из лидеров шиитского ополчения
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиАль-Хашд аш-ШаабиКасем СулейманиКорпус стражей исламской революцииБагдад (город)ИракХезболлаСШАВ мире
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