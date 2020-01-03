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Появилось видео падения горящего мужчины с крыши здания в Петербурге
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РИА Новости

Появилось видео падения горящего мужчины с крыши здания в Петербурге

05:06 03.01.2020 (обновлено: 15:25 03.01.2020)
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения горящего мужчины с крыши трехэтажного расселенного дома в Санкт-Петербурге.
На записи видно, как горящий человек падает на женщину, идущую по тротуару.
Инцидент произошел вечером 2 января в центре Петербурга. В результате полученных травм он погиб. Женщину, на которую он упал, госпитализировали с травмой ноги.
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Одна из очевидцев сообщила во "ВКонтакте", что погибшему на вид было около 30 лет. По ее словам, мужчина был славянской наружности, одет в черную запачканную одежду.
В МЧС сообщили, что здание находится на капитальном ремонте. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.
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ГУ МЧС по Санкт-ПетербургуСанкт-ПетербургПроисшествия
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