Пользователей Сети озадачил эфир с "пьяной" белорусской журналисткой

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Пользователей Сети озадачил прямой эфир журналистки белорусского телеканала СТВ Елены Козловой, во время которого она постоянно оговаривалась, запиналась и выдерживала слишком долгие паузы. Отрывок из включения опубликовала радиостанция " Пользователей Сети озадачил прямой эфир журналистки белорусского телеканала СТВ Елены Козловой, во время которого она постоянно оговаривалась, запиналась и выдерживала слишком долгие паузы. Отрывок из включения опубликовала радиостанция " Говорит Москва ".

Часть пользователей заподозрила, что девушка находится в нетрезвом состоянии.

"Такое ощущение, что пьянела прямо во время репортажа, к концу чуть не свалилась", — отметил пользователь YaRu.

"Как-никак Новый год. Простительно", — заметил Барух Цукерман.

При этом многие комментаторы предположили, что во время эфира Козлова почувствовала недомогание или же просто переволновалась.

"Что вы к девушке пристали? Может, она просто волнуется", — указал пользователь Aцeton.

"Ей плохо стало..." — заявил nikitka1993.

"Инсульт?" — предположил пользователь Евгений.

"Человек волнуется, небось первый раз в эфире. Пульс зашкаливает — 120-130. Дышать тяжело, сердце выпрыгивает. Буквы прыгают перед глазами. Ничего не понимает, что делает, но мужественно держится из последних сил", — написал Andy Andy.

Впоследствии сотрудница СТВ Вероника Гришкова написала на Facebook , что Козловой во время эфира стало плохо.