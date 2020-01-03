Пользователей Сети озадачил эфир с "пьяной" белорусской журналисткой

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Пользователей Сети озадачил прямой эфир журналистки белорусского телеканала СТВ Елены Козловой, во время которого она постоянно оговаривалась, запиналась и выдерживала слишком долгие паузы. Отрывок из включения опубликовала радиостанция "Говорит Москва".
Часть пользователей заподозрила, что девушка находится в нетрезвом состоянии.
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"Такое ощущение, что пьянела прямо во время репортажа, к концу чуть не свалилась", — отметил пользователь YaRu.
"Как-никак Новый год. Простительно", — заметил Барух Цукерман.
При этом многие комментаторы предположили, что во время эфира Козлова почувствовала недомогание или же просто переволновалась.
"Что вы к девушке пристали? Может, она просто волнуется", — указал пользователь Aцeton.
"Ей плохо стало..." — заявил nikitka1993.
"Инсульт?" — предположил пользователь Евгений.
"Человек волнуется, небось первый раз в эфире. Пульс зашкаливает — 120-130. Дышать тяжело, сердце выпрыгивает. Буквы прыгают перед глазами. Ничего не понимает, что делает, но мужественно держится из последних сил", — написал Andy Andy.
Впоследствии сотрудница СТВ Вероника Гришкова написала на Facebook, что Козловой во время эфира стало плохо.
"Это ЧП. Такое случается редко, но никто не застрахован. В прямой эфир девушка выходила впервые. От волнения подскочило давление", — отметила Гришкова. По ее словам, после эфира журналистка потеряла сознание.
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