"Про белые розы", "Лови" и "Полуночное такси": как сейчас звучат 90-е

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В прошедшем году многие звезды представили песни и клипы, вдохновленные электронной музыкой и стилем 90-х годов. Что стоит добавить в танцевальный трек-лист для новогодних вечеринок и не только — в материале РИА Новости.

Ида Галич — "Предприниматель"

Легинсы, жвачка, дискотека и разборки в духе криминальных боевиков 90-х — все это есть в клипе Иды Галич на песню "Предприниматель", который блогер представила летом 2019-го. Видео сразу взорвало Сеть и за несколько месяцев набрало более девяти миллионов просмотров.

Дима Билан — "Про белые розы"

В ролике на трек "Про белые розы" Дима Билан играет призрака из прошлого. Он пытается помешать местным властям снести Дом культуры "Металлург", в котором проходили дискотеки в 90-х годах. И, надо сказать, у него это почти получается.

Ольгa Бузoва — "Лaйкeр"

Летом 2019 года телеведущая Ольга Бузова презентовала видео на трек "Лайкер", в котором под динамичное техно и биты обсуждает острую тему об изменах в социальных сетях.

Сергей Лазарев — "Лови"

В отличие от коллег, которые выпускали танцевальные треки, Сергей Лазарев записал спокойную композицию о любви, но все-таки она звучит в знакомом ритме времен косух и варенок.

Дима Билан — "Полуночное такси"

"Ту-ду, ту-ту-ту, ту" — начинается с мощных битов трек Димы Билана "Полуночное такси". Клип, кстати, певец посвятил фильму "Красотка" с Джулией Робертс и Ричардом Гиром в главных ролях.

Ольга Бузова — "Не виновата"

"Руки вверх!", Aqua, E-Type и даже Мадонна — в треке Ольги Бузовой "Не виновата", кажется, можно услышать знакомые мотивы чуть ли не из всех любимых поп-композиций прошлых лет.

MOLLY — "Не бойся"