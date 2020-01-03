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Культура
2020-01-03T17:23+0300
https://ria.ru/20200103/1562960556.html
"Про белые розы", "Лови" и "Полуночное такси": как сейчас звучат 90-е
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РИА Новости

"Про белые розы", "Лови" и "Полуночное такси": как сейчас звучат 90-е

13:57 03.01.2020 (обновлено: 17:23 03.01.2020)
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© seryabkinaКадр из видео певицы MOLLY "Не бойся"
Кадр из видео певицы MOLLY Не бойся
© seryabkina
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В прошедшем году многие звезды представили песни и клипы, вдохновленные электронной музыкой и стилем 90-х годов. Что стоит добавить в танцевальный трек-лист для новогодних вечеринок и не только — в материале РИА Новости.

Ида Галич — "Предприниматель"

Легинсы, жвачка, дискотека и разборки в духе криминальных боевиков 90-х — все это есть в клипе Иды Галич на песню "Предприниматель", который блогер представила летом 2019-го. Видео сразу взорвало Сеть и за несколько месяцев набрало более девяти миллионов просмотров.

Дима Билан — "Про белые розы"

В ролике на трек "Про белые розы" Дима Билан играет призрака из прошлого. Он пытается помешать местным властям снести Дом культуры "Металлург", в котором проходили дискотеки в 90-х годах. И, надо сказать, у него это почти получается.

Ольгa Бузoва — "Лaйкeр"

Летом 2019 года телеведущая Ольга Бузова презентовала видео на трек "Лайкер", в котором под динамичное техно и биты обсуждает острую тему об изменах в социальных сетях.

Сергей Лазарев — "Лови"

В отличие от коллег, которые выпускали танцевальные треки, Сергей Лазарев записал спокойную композицию о любви, но все-таки она звучит в знакомом ритме времен косух и варенок.

Дима Билан — "Полуночное такси"

"Ту-ду, ту-ту-ту, ту" — начинается с мощных битов трек Димы Билана "Полуночное такси". Клип, кстати, певец посвятил фильму "Красотка" с Джулией Робертс и Ричардом Гиром в главных ролях.

Ольга Бузова — "Не виновата"

"Руки вверх!", Aqua, E-Type и даже Мадонна — в треке Ольги Бузовой "Не виновата", кажется, можно услышать знакомые мотивы чуть ли не из всех любимых поп-композиций прошлых лет.

MOLLY — "Не бойся"

В уходящем году ретротреком и клипом обрадовала певица MOLLY (Ольга Серябкина). Афрокудри, массивные бусы и агрессивный макияж — исполнительницу легко перепутать с солистками из группы "Комбинация".
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КультураОльга СерябкинаМузыкаНовости культурыСергей ЛазаревОльга БузоваДима Билан (Виктор Белан)
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