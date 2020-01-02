Петербурженка рассказала о падении на нее горящего мужчины

"Шли по улице. Вдруг хлопок, резкий удар по голове, я упала, и все", — сказала женщина.

По ее словам, она не успела испугаться, но переживала за кота, которого несла в руках. Волгина добавила, что после падения встала и пошла к машине скорой помощи, стоявшей недалеко от места инцидента.

Пострадавшая сказала, что чувствует себя удовлетворительно и ушибла только ногу.

Инцидент произошел на глазах у матери женщины. Она сравнила падение мужчины с крыши с полетом "огненного шара".

"Упал по касательной. Воротник обгорел, волосы. Ноги она повредила", — рассказала она.