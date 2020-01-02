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Петербурженка рассказала о падении на нее горящего мужчины
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РИА Новости

Петербурженка рассказала о падении на нее горящего мужчины

22:36 02.01.2020 (обновлено: 23:37 02.01.2020)
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Вера Волгина, пострадавшая при падении на нее горящего мужчины в Петербурге, рассказала подробности происшествия. Об этом сообщает РЕН ТВ.

"Шли по улице. Вдруг хлопок, резкий удар по голове, я упала, и все", — сказала женщина.

По ее словам, она не успела испугаться, но переживала за кота, которого несла в руках. Волгина добавила, что после падения встала и пошла к машине скорой помощи, стоявшей недалеко от места инцидента.
Пострадавшая сказала, что чувствует себя удовлетворительно и ушибла только ногу.
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Инцидент произошел на глазах у матери женщины. Она сравнила падение мужчины с крыши с полетом "огненного шара".
"Упал по касательной. Воротник обгорел, волосы. Ноги она повредила", — рассказала она.
Ранее днем в МЧС сообщили, что мужчина загорелся и упал с крыши трехэтажного здания. В результате полученных травм он погиб. На месте происшествия работают полицейские, устанавливаются все обстоятельства инцидента.
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Вера ВолгинаСанкт-ПетербургПроисшествия
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