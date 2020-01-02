Коммунистическая партия Чили намерена пожаловаться на президента в МУС

САНТЬЯГО, 2 янв - РИА Новости. Коммунистическая партия Коммунистическая партия Чили намерена подать заявление в отношении президента страны Себастьяна Пиньеры за нарушение прав человека в Международный уголовный суд, сообщил РИА Новости член партии Хуан Андрес Лагос.

"Мы подадим заявление, чтобы Международный уголовный суд высказался об ответственности президента Пиньеры за систематическое нарушение прав человека", - сказал он.

В частности, отмечает политик, президент дал распоряжение военным выйти на улицы во время протестов в стране.

В декабре парламентская комиссия одобрила выдвижение обвинений против Пиньеры из-за применения полицией силы на протестах. Однако Палата депутатов Чили проголосовала за то, чтобы признать обвинения против президента не соответствующими конституции, тем самым остановив процедуру импичмента.