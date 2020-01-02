Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-02T21:47+0300
https://ria.ru/20200102/1563081376.html
Коммунистическая партия Чили намерена пожаловаться на президента в МУС
https://cdn23.img.ria.ru/images/23488/71/234887110_0:748:3169:2530_1036x0_80_0_0_83361659cf5d4acecc007cf9e07e08ee.jpg
РИА Новости

Коммунистическая партия Чили намерена пожаловаться на президента в МУС

21:47 02.01.2020
226
© РИА Новости . Александр СоловскийПрезидент Чили Себастьян Пиньера
Президент Чили Себастьян Пиньера
© РИА Новости . Александр Соловский
САНТЬЯГО, 2 янв - РИА Новости. Коммунистическая партия Чили намерена подать заявление в отношении президента страны Себастьяна Пиньеры за нарушение прав человека в Международный уголовный суд, сообщил РИА Новости член партии Хуан Андрес Лагос.
"Мы подадим заявление, чтобы Международный уголовный суд высказался об ответственности президента Пиньеры за систематическое нарушение прав человека", - сказал он.
Массовые беспорядки в Чили
© AFP 2019 / Pedro Ugarte

К протестам привело повышение цен на проезд в метро в начале октября.

Массовые протесты в Чили
1 из 15

К протестам привело повышение цен на проезд в метро в начале октября.

© AFP 2019 / Pedro Ugarte
© AFP 2019 / Claudio Reyes

Первыми на улицы вышли студенты, их позже поддержали и другие слои населения.

Массовые протесты в Чили
2 из 15

Первыми на улицы вышли студенты, их позже поддержали и другие слои населения.

© AFP 2019 / Claudio Reyes
© AFP 2019 / Pedro Ugarte

Самыми многочисленными стали манифестации в столице страны Сантьяго.

Массовые протесты в Чили
3 из 15

Самыми многочисленными стали манифестации в столице страны Сантьяго.

© AFP 2019 / Pedro Ugarte
© AFP 2019 / Pablo Vera

Сначала выступления демонстрантов были мирными, но затем переросли в беспорядки.

Массовые протесты в Чили
4 из 15

Сначала выступления демонстрантов были мирными, но затем переросли в беспорядки.

© AFP 2019 / Pablo Vera
© AFP 2019 / Pedro Ugarte

Демонстранты возводили баррикады, поджигали магазины и автобусы.

Массовые протесты в Чили
5 из 15

Демонстранты возводили баррикады, поджигали магазины и автобусы.

© AFP 2019 / Pedro Ugarte
© REUTERS / Ivan Alvarado

Инфраструктуре метро нанесен многомиллионный ущерб, девять станций сгорели целиком.

Массовые протесты в Чили
6 из 15

Инфраструктуре метро нанесен многомиллионный ущерб, девять станций сгорели целиком.

© REUTERS / Ivan Alvarado
© AFP 2019 / Claudio Reyes

Несколько дней подряд устанавливался комендантский час.

Массовые протесты в Чили
7 из 15

Несколько дней подряд устанавливался комендантский час.

© AFP 2019 / Claudio Reyes
© REUTERS / Ivan Alvarado

Но это не остановило протестующих от нескольких ограблений и поджогов.

Массовые протесты в Чили
8 из 15

Но это не остановило протестующих от нескольких ограблений и поджогов.

© REUTERS / Ivan Alvarado
© AFP 2019 / Pedro Ugarte

Власти Чили ввели чрезвычайное положение в Сантьяго и городах, популярных у туристов.

Массовые протесты в Чили
9 из 15

Власти Чили ввели чрезвычайное положение в Сантьяго и городах, популярных у туристов.

© AFP 2019 / Pedro Ugarte
© REUTERS / Ivan Alvarado

В крупные города были стянуты военные и бронетехника.

Массовые протесты в Чили
10 из 15

В крупные города были стянуты военные и бронетехника.

© REUTERS / Ivan Alvarado
© AFP 2019 / Claudio Reyes

Для разгона демонстрантов правоохранители применяли слезоточивый газ и водяные пушки.

Массовые протесты в Чили
11 из 15

Для разгона демонстрантов правоохранители применяли слезоточивый газ и водяные пушки.

© AFP 2019 / Claudio Reyes
© AP Photo / Esteban Felix

В результате беспорядков погибли 18 человек.

Массовые протесты в Чили
12 из 15

В результате беспорядков погибли 18 человек.

© AP Photo / Esteban Felix
© REUTERS / Ivan Alvarado

На фоне протестов 23 и 24 октября состоялась всеобщая забастовка.

Массовые протесты в Чили
13 из 15

На фоне протестов 23 и 24 октября состоялась всеобщая забастовка.

© REUTERS / Ivan Alvarado
© REUTERS / Ivan Alvarado

Президент Чили Себастьян Пиньера объявил комплекс мер, направленных на решение проблем, которые привели к протестам.

Массовые протесты в Чили
14 из 15

Президент Чили Себастьян Пиньера объявил комплекс мер, направленных на решение проблем, которые привели к протестам.

© REUTERS / Ivan Alvarado
© AFP 2019 / Javier Torres

Беспорядки в Чили.

Массовые протесты в Чили
15 из 15

Беспорядки в Чили.

© AFP 2019 / Javier Torres
1 из 15

К протестам привело повышение цен на проезд в метро в начале октября.

© AFP 2019 / Pedro Ugarte
2 из 15

Первыми на улицы вышли студенты, их позже поддержали и другие слои населения.

© AFP 2019 / Claudio Reyes
3 из 15

Самыми многочисленными стали манифестации в столице страны Сантьяго.

© AFP 2019 / Pedro Ugarte
4 из 15

Сначала выступления демонстрантов были мирными, но затем переросли в беспорядки.

© AFP 2019 / Pablo Vera
5 из 15

Демонстранты возводили баррикады, поджигали магазины и автобусы.

© AFP 2019 / Pedro Ugarte
6 из 15

Инфраструктуре метро нанесен многомиллионный ущерб, девять станций сгорели целиком.

© REUTERS / Ivan Alvarado
7 из 15

Несколько дней подряд устанавливался комендантский час.

© AFP 2019 / Claudio Reyes
8 из 15

Но это не остановило протестующих от нескольких ограблений и поджогов.

© REUTERS / Ivan Alvarado
9 из 15

Власти Чили ввели чрезвычайное положение в Сантьяго и городах, популярных у туристов.

© AFP 2019 / Pedro Ugarte
10 из 15

В крупные города были стянуты военные и бронетехника.

© REUTERS / Ivan Alvarado
11 из 15

Для разгона демонстрантов правоохранители применяли слезоточивый газ и водяные пушки.

© AFP 2019 / Claudio Reyes
12 из 15

В результате беспорядков погибли 18 человек.

© AP Photo / Esteban Felix
13 из 15

На фоне протестов 23 и 24 октября состоялась всеобщая забастовка.

© REUTERS / Ivan Alvarado
14 из 15

Президент Чили Себастьян Пиньера объявил комплекс мер, направленных на решение проблем, которые привели к протестам.

© REUTERS / Ivan Alvarado
15 из 15

Беспорядки в Чили.

© AFP 2019 / Javier Torres
В частности, отмечает политик, президент дал распоряжение военным выйти на улицы во время протестов в стране.
В декабре парламентская комиссия одобрила выдвижение обвинений против Пиньеры из-за применения полицией силы на протестах. Однако Палата депутатов Чили проголосовала за то, чтобы признать обвинения против президента не соответствующими конституции, тем самым остановив процедуру импичмента.
В Чили несколько месяцев продолжались массовые протесты. Поводом для них стал рост цен на проезд на метро в начале октября. Однако это лишь одна из причин. Жители выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, невысоких зарплат и роста тарифов.
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
20 ноября 2019, 11:04
МИД предупредил россиян о возможных манифестациях в Чили
900100
Обсудить 0
Протесты в ЧилиМеждународный уголовный судСебастьян ПиньераЧилиВ мире
Рекомендуем
Ситуация на Украине
На Украине назначили руководителя по расследованиям дел "евромайдана"
Турецкие военные
Политолог прокомментировал детали турецкой военной помощи Ливии
Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Большинство переданных Киеву пленных не имеют жилья на Украине
Мадрид, Испания
Испанские социалисты согласились на переговоры по Каталонии
Военно-транспортный самолёт Ан-12
В Судане разбился самолет Ан-12
Полиция Нидерландов
В Нидерландах несколько компаний получили посылки с бомбами, пишут СМИ
Вид на город Алжир
В Алжире сформировали новое правительство
Вид на город Алжир
В Алжире освободили почти 80 оппозиционеров
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Трамп предостерег Эрдогана от иностранного вмешательства в дела Ливии
Сейсмограф. Архивное фото
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал возможную отправку турецких военных в Ливию
Стоп-кадр из сериала Дракула
Зрители пришли в ужас после просмотра сериала "Дракула"
Исполняющий обязанности премьера страны Педро Санчес, лидер Социалистической рабочей партии (PSOE) выступает у штаба партии в Мадриде
Санчеса хотят утвердить премьером Испании уже 7 января
Афины
Греция, Израиль и Кипр подписали соглашение о газопроводе EastMed
Автомобиль Следственного комитета РФ
Следователи назвали причину утечки газа в жилом доме в Твери
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Польские школьники устроили представление на тему Освенцима
03:05Житель Омска подорвался при запуске фейерверка
03:02Милонов предложил учить в школе безопасному использованию пиротехники
02:51При ракетной атаке в Багдаде погиб один из лидеров шиитского ополчения
02:28При ракетной атаке в Багдаде погибли 12 военных и один гражданский
02:17Поклонская раскритиковала обращение "опухшего от пьянок" Порошенко
02:09ЮНИСЕФ рассказал о насилии над детьми в Идлибе и его окрестностях
02:05В Альпах французский военный погиб при сходе лавины
01:59Источник: несколько человек погибли при обстреле у аэропорта Багдада
01:29Астролог рассказала, куда нужно поехать каждому знаку зодиака в 2020
01:27СМИ: в 2019 году Россия обновила постсоветский рекорд по добыче нефти
01:25Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу
01:17СМИ: суданский министр покинул рухнувший Ан-12 за пару минут до взлета
01:06Полина Гагарина назвала своего победителя шоу "Голос"
00:59В Самарской области два человека погибли при пожаре в жилом доме
00:49Во Вьетнаме прокомментировали проект резолюции России и Китая по КНДР
00:40США ввели санкции против главы минобороны Кубы
00:36Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры
00:29Помпео заявил о необходимости защитить посольство США в Ираке
00:25В Испании задержали афганцев, подозреваемые в изнасиловании американок
Лента новостейМолния