Политолог прокомментировал детали турецкой военной помощи Ливии

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Турция может увеличить число военных советников в Турция может увеличить число военных советников в Ливии , также возможны поставки управляемых летательных аппаратов, считает старший преподаватель Департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Григорий Лукьянов, комментируя детали турецкой военной помощи.

В четверг турецкий парламент большинством голосов принял законопроект, который позволяет отправлять войска в Ливию.

"В каком масштабе турецкая военная помощь будет представлена Ливии, пока не заявлялось официально никем. Были лишь общие слова. Поэтому сегодня пока сложно сказать, что это будет за военная помощь. Пока она осуществляется ровно в тех масштабах и тех направлениях, которые уже раньше осуществлялись на протяжении всего года - это военные советники, поставки вооружений, помощь с беспилотными летательными аппаратами, обслуживающим персоналом из Турции . Можно предполагать, что в краткосрочной перспективе будет увеличено количество именно военных советников, которые будут действовать не только на уровне генерального штаба, но они появятся и в отдельных бригадах", - сказал он в беседе с РИА Новости.

Вполне возможно, что появятся операторы сложных современных вооружений, отметил эксперт, а также возможны поставки в Ливию управляемых летательных аппаратов, которые могли бы управляться турецкими пилотами. При этом, сказал Лукьянов, в самой Турции решение президента пока получает только одобрение.

"Внутри страны сегодня нет серьезного раскола по этому вопросу. Даже по результатам голосования мы видим, что большинство депутатов оказалось на стороне президента, не только правящая партия, ее союзники, но и часть оппозиции поддержали это решение. Пока в Турции нет явных потерь от этого решения. Это решение укрепляет национальную турецкую гордость. С другой стороны, что вызывает сомнение, - это сколько будет стоить эта операция, и финансово, и в жизнях, будут ли потери среди турецких военнослужащих. Вот если они появятся, то тогда будут задаваться вопросы серьезные и позиции президента могут пошатнуться", - подчеркнул Лукьянов.

Однако, добавил эксперт, турки прекрасно понимают, что такое Ливия, и осознают, за что они там борются. Поэтому, подчеркнул эксперт, несмотря на неоднозначность ситуации, турки в большинстве своем поддерживают такое решение властей.

Ранее СМИ сообщили, что правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально запросило военную помощь у Турции на фоне наступления Ливийской национальной армии во главе с маршалом Халифой Хафтаром на ливийскую столицу. Отмечалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления. Турция такую помощь ПНС обещает.

Хафтар 12 декабря объявил о начале решающего сражения и продвижения в Триполи, который по-прежнему контролируют силы признанного международным сообществом ПНС во главе с Файезом Сарраджем. Ливийские СМИ сообщают о столкновениях между силами Хафтара и ПНС на ряде направлений на подступах к ливийской столице. Наступление на Триполи началось еще в апреле, но каких-либо серьезных успехов ЛНА достичь не удалось: каждая из сторон продолжает удерживать свои позиции, обмениваясь артобстрелами и авиаударами.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА.