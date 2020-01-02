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Трамп предостерег Эрдогана от иностранного вмешательства в дела Ливии
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РИА Новости

Трамп предостерег Эрдогана от иностранного вмешательства в дела Ливии

21:32 02.01.2020 (обновлено: 02:07 03.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с лидером Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что иностранное вмешательство осложняет ситуацию в Ливии, сообщает Белый дом.
"Лидеры обсудили двусторонние и региональные вопросы. Президент Трамп указал, что иностранное вмешательство осложняет ситуацию в Ливии", - сказано в сообщении.
Трамп и Эрдоган также "согласились, что есть потребность деэскалации в Идлибе, Сирия, для защиты мирных граждан".
В четверг турецкий парламент большинством голосов принял законопроект, который позволяет отправлять войска в Ливию. Ситуацию в Идлибе, где правительство ведет наступление на боевиков, обсудит в пятницу Совбез ООН.
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Вчера, 21:05
Слуцкий прокомментировал возможную отправку турецких военных в Ливию
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Дональд ТрампЛивияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
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