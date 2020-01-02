Трамп предостерег Эрдогана от иностранного вмешательства в дела Ливии

"Лидеры обсудили двусторонние и региональные вопросы. Президент Трамп указал, что иностранное вмешательство осложняет ситуацию в Ливии", - сказано в сообщении.

Трамп и Эрдоган также "согласились, что есть потребность деэскалации в Идлибе, Сирия, для защиты мирных граждан".

В четверг турецкий парламент большинством голосов принял законопроект, который позволяет отправлять войска в Ливию. Ситуацию в Идлибе, где правительство ведет наступление на боевиков, обсудит в пятницу Совбез ООН.