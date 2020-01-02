Слуцкий прокомментировал возможную отправку турецких военных в Ливию

МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Отправка турецких военных в Отправка турецких военных в Ливию по запросу Триполи может усугубить ситуацию в стране, нужно искать мирные способы разрешения внутриливийского кризиса, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

В четверг турецкий парламент большинством голосов принял законопроект, который позволяет отправлять войска в Ливию.

"Решение парламента Турции у меня лично вызывает тревогу. Направление турецких военных в Ливию по запросу Триполи может усугубить кризис и осложнить ситуацию. Россия всегда выступала за внутриливийское урегулирование политико-дипломатическим путем. В стране фактическое двоевластие в условиях гражданского противостояния", - сказал Слуцкий РИА Новости.

По его словам, в такой ситуации иностранное военное вмешательство "совсем не лучшее решение".

Слуцкий также заявил, что нужно продолжать искать мирные способы разрешения внутриливийского кризиса при посредничестве ООН и поддержке усилий всего международного сообщества.

Ранее СМИ сообщили, что правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально запросило военную помощь у Турции на фоне наступления Ливийской национальной армии во главе с маршалом Халифой Хафтаром на ливийскую столицу. Отмечалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления. Турция такую помощь ПНС обещает.

Хафтар 12 декабря объявил о начале решающего сражения и продвижения в Триполи, который по-прежнему контролируют силы признанного международным сообществом ПНС во главе с Файезом Сарраджем. Ливийские СМИ сообщают о столкновениях между силами Хафтара и ПНС на ряде направлений на подступах к ливийской столице. Наступление на Триполи началось еще в апреле, но каких-либо серьезных успехов ЛНА достичь не удалось: каждая из сторон продолжает удерживать свои позиции, обмениваясь артобстрелами и авиаударами.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА.