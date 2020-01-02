Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
На записи видно, как потерявший высоту в небе над Алма-Атой лайнер проскользил по снегу и столкнулся с бетонным заграждением. В другом ролике падение воздушного судна снято издалека: на фоне темного неба видны вспышки.
Самолет Fokker-100, следовавший из Алма-Аты в Нур-Султан утром 27 декабря, потерял высоту при взлете и потерпел крушение. После этого лайнер пробил бетонный забор и врезался в двухэтажное здание.
На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы погибли 12 человек, еще 49 получили ранения.
По предварительной информации, причиной крушения могли стать техническая неисправность лайнера, ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия.
Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность Bek Air в Казахстане приостановлены.