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Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Крушение самолета в Алма-Ате
2020-01-02T21:23+0300
https://ria.ru/20200102/1563081012.html
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
https://cdn21.img.ria.ru/images/156308/09/1563080933_0:0:1357:763_1036x0_80_0_0_bb7ea0d438bb73afb11d52dd5279d85d.jpg
РИА Новости

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

21:02 02.01.2020 (обновлено: 21:23 02.01.2020)
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
На записи видно, как потерявший высоту в небе над Алма-Атой лайнер проскользил по снегу и столкнулся с бетонным заграждением. В другом ролике падение воздушного судна снято издалека: на фоне темного неба видны вспышки.
Самолет Fokker-100, следовавший из Алма-Аты в Нур-Султан утром 27 декабря, потерял высоту при взлете и потерпел крушение. После этого лайнер пробил бетонный забор и врезался в двухэтажное здание.
На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы погибли 12 человек, еще 49 получили ранения.
По предварительной информации, причиной крушения могли стать техническая неисправность лайнера, ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия.
Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность Bek Air в Казахстане приостановлены.
94476316
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Крушение самолета в Алма-АтеFokker 100Bek AirНур-СултанАлма-АтаКазахстанВ мире
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