В Петербурге горящий мужчина упал с крыши дома на пешехода

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв — РИА Новости. В Петербурге мужчина загорелся и упал с крыши трехэтажного дома в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
По данным пресс-службы, 2 января поступило сообщение о возгорании по адресу Боровая улица, дом 29. Со слов очевидцев было установлено, что загорелся человек. Он находился на крыше ремонтируемого здания и сорвался вниз.
"Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.
По информации МЧС, мужчина упал на пешехода — женщину 1967 года рождения. Сейчас ее доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и гематомой левой ноги.
Личность погибшего устанавливается.
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