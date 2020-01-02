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В Петербурге горящий мужчина упал с крыши дома на пешехода
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РИА Новости

В Петербурге горящий мужчина упал с крыши дома на пешехода

20:15 02.01.2020 (обновлено: 23:24 02.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи и пожарной охраны МЧС РФ у дома № 9 на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге. 16 февраля 2019
Автомобили скорой помощи и пожарной охраны МЧС РФ у дома № 9 на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге. 16 февраля 2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв — РИА Новости. В Петербурге мужчина загорелся и упал с крыши трехэтажного дома в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
По данным пресс-службы, 2 января поступило сообщение о возгорании по адресу Боровая улица, дом 29. Со слов очевидцев было установлено, что загорелся человек. Он находился на крыше ремонтируемого здания и сорвался вниз.
"Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.
По информации МЧС, мужчина упал на пешехода — женщину 1967 года рождения. Сейчас ее доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и гематомой левой ноги.
Личность погибшего устанавливается.
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МЧС РФСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Это Санкт-Петербург. В том году я пил кофе на кухне и мимо окна тело упало. Депрессивная страна
2 января, 20:20
Сергей Кукин
6701330
А причем тут страна? Ты просто не у того окна сел....
2 января, 21:35
Владимир П.
3550001
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