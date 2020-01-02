Экономист оценил заявление Киева о прямых поставках газа из России

"Ради чего отказываться от прямых поставок, объяснить сложно. Никаких нарушений правил Третьего энергетического пакета нет", — сказал Дудчак.

Он отметил, что на Украине надеялись на возобновление прямых поставок газа и снижение цен для конечного покупателя.

По его мнению, слова украинского вице-премьера являются попыткой "пустить пыль в глаза".

Москва и Киев вечером 30 декабря подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. За это время Украина рассчитывает получить более семи миллиардов долларов. В первый год планируют прокачать 65 миллиардов кубометров топлива, в следующие четыре года — по 40 миллиардов.

Одним из ключевых условий для продолжения транзита российского голубого топлива в Европу через украинскую территорию был переход Киева на европейские правила управления газотранспортной системой. С этой целью решили создать отдельную компанию — ООО "Оператор ГТС Украины". После принятия соответствующего закона началось ее отделение от "Нафтогаза".