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Экономист оценил заявление Киева о прямых поставках газа из России
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РИА Новости

Экономист оценил заявление Киева о прямых поставках газа из России

16:50 02.01.2020 (обновлено: 18:58 02.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГазоизмерительная станция "Суджа" в Курской области
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Газоизмерительная станция "Суджа" в Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал заявление вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что страна пока не готова к возобновлению прямых поставок газа из России. Об этом сообщает РЕН ТВ.
"Ради чего отказываться от прямых поставок, объяснить сложно. Никаких нарушений правил Третьего энергетического пакета нет", — сказал Дудчак.
Он отметил, что на Украине надеялись на возобновление прямых поставок газа и снижение цен для конечного покупателя.
По его мнению, слова украинского вице-премьера являются попыткой "пустить пыль в глаза".
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Одним из ключевых условий для продолжения транзита российского голубого топлива в Европу через украинскую территорию был переход Киева на европейские правила управления газотранспортной системой. С этой целью решили создать отдельную компанию — ООО "Оператор ГТС Украины". После принятия соответствующего закона началось ее отделение от "Нафтогаза".
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