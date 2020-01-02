Генпрокуратура Украины прекратила свое существование

Отмечается, что ГПУ была "политизированной, разделенной на сферы влияния" и ориентированной на "ведомственные войны". Ее работой были недовольны украинцы: по данным социологических опросов Центра Разумкова, недоверие к прокуратуре высказали 70% опрошенных.