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Генпрокуратура Украины прекратила свое существование
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РИА Новости

Генпрокуратура Украины прекратила свое существование

13:51 02.01.2020 (обновлено: 16:33 02.01.2020)
44810
© Фото : страница ГПУ в FacebookЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины
© Фото : страница ГПУ в Facebook
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование и стала Офисом генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Изменение названия стало частью масштабной реорганизации надзорного органа.
Отмечается, что ГПУ была "политизированной, разделенной на сферы влияния" и ориентированной на "ведомственные войны". Ее работой были недовольны украинцы: по данным социологических опросов Центра Разумкова, недоверие к прокуратуре высказали 70% опрошенных.

"В системе Генеральной прокуратуры находились прокуроры, которые вместо работы в интересах правосудия обслуживали интересы олигархов, политических сил, других влиятельных людей в украинском обществе или просто обогащались, используя прокурорские полномочия", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В рамках реформы была проведена переаттестация кадров, после которой 55% прокуроров оставили органы из-за служебного несоответствия.
Должность нового генерального прокурора Украины в августе 2019 года занял бывший замминистра юстиции и замглавы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка. До этого ГПУ руководил экс-глава МВД в правительстве Юлии Тимошенко и бывший лидер "Блока Петра Порошенко" Юрий Луценко.
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Офис генерального прокурора УкраиныРуслан РябошапкаСитуация на УкраинеГПУГенеральная прокуратура УкраиныЮрий ЛуценкоУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Убрали 55% прокуроров? Их кем-то заменили или они не нужны вообще? Что помешает "Офису генерального прокурора" быть политизированным и обслуживать интересы олигархов?
2 января, 14:11
Александр Травкин
1820001
Коррупционную составляющую прокуратуры, хотят обновить. Заодно замести следы преступной смены власти в 2014 и убрать всех свидетелей работавших в органах тех годов.
2 января, 15:00
ARAndrei Russia
1500000
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