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Ирония судьбы: какие "звездные" скандалы обсуждались в 2019 году
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РИА Новости

Ирония судьбы: какие "звездные" скандалы обсуждались в 2019 году

12:45 02.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус
Актриса Кристина Асмус
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Кристина Асмус. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. В любом году бывают громкие истории, которые будоражат сознание общественности, вне зависимости от их масштабности: 2019-й, в частности, запомнится "смертельным" отравлением продюсера Бари Алибасова, "пьяными" выступлениями артистов Димы Билана и Наргиз, постельной сценой актрисы Кристины Асмус и надгробным камнем с ее фотографией.

Осторожно, Крот!

В уходящем году громко напомнил о себе продюсер Бари Алибасов. В начале июня он попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот", перепутав, по его словам, с обычным соком. Врачи института Склифосовского диагностировали у Алибасова ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.
С тяжелейшим диагнозом Алибасов быстро пошел на поправку и выписался из больницы уже через неделю. Некоторые СМИ справедливо усомнились в правдивости истории, выдвинув версию о том, что отравление было продуманной инсценировкой ради пиара. Сам Алибасов это категорически опроверг, предъявив справку из больницы. В подтверждение истории, продюсер подал иск в суд на 100 миллионов рублей к производителю химического средства - компании "АМС Медиа", а также к компании "Ашан". Пресненский суд Москвы в удовлетворении исковых требований отказал.
Бари Алибасов
28 июля 2019, 12:58
Бари Алибасов обвинил сына в бегстве с 20 миллионами рублей

Смерть ей не к лицу

Для российской актрисы Кристины Асмус стала полной неожиданностью информация о том, что на выставке "Некрополь" в Москве появился надгробный камень с ее фотографией. Это произвело сильное негативное впечатление на молодую актрису, из-за расстройства ей даже пришлось отменить съемки. Ей и ее семье были принесены извинения, и Асмус решила отказаться от судебных претензий, не желая тратить на них силы и время.
Однако шумиха вокруг артистки не закончилась: не прошло и месяца, как появился новый повод обсудить Асмус – хранители нравственности яро набросились на нее из-за откровенной сцены с актером Иваном Янковским в фильме Клима Шипенко "Текст". Из интернета Асмус узнала, что ее необходимо лишить родительских прав, а ее муж, шоумен Гарик Харламов, непременно обязан подать на развод, ведь настоящая хранительница очага, любящая мать и жена съемки в постельной сцене себе позволить не может. Семья актрисы стойко перенесла негодование общественности, Харламов жену поддержал, неоднократно провозгласив прописную истину: " Моя жена – актриса, она играет роль", но этот довод убедил далеко не всех.
Стоп-кадр музыкального клипа Love is исполнителя Егора Булаткина (Егора Крида)
26 декабря 2019, 19:13Культура
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Не пей вина, Гертруда!

Скандалом закончился концерт Димы Билана на Дне города в Самаре. Зрители сообщили в сетях, что Билан был "неадекватен, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты". Представитель певца сразу же опроверг все обвинения, но позже Билан признался в своем блоге в Instagram, что перебрал с алкоголем и извинился перед жителями города. Певец дал еще один концерт в Самаре и подарил городу сертификат на установку инклюзивной детской площадки, а областной детской больнице - два монитора для пациентов.
Такая же история произошла на концерте певицы Наргиз в Уссурийске, которая в этом году рассталась со своим продюсером Максимом Фадеевым. Зрители якобы массово покидали Дом офицеров из-за пьяной певицы, которая вышла на сцену с бутылкой виски в руке. Директор артистки и сама Наргиз эту информацию назвали "провокацией", намекая, что слухи распространяет команда продюсера Максима Фадеева, который разорвал контракт с певицей.
Певец Дима Билан
14 декабря 2019, 02:58
Дима Билан раскрыл детали "пьяного" выступления в Самаре
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Наргиз (певица)Кристина АсмусБари АлибасовГарик Харламов (Игорь)Дима Билан (Виктор Белан)Россия
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