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2020-01-02T12:53+0300
https://ria.ru/20200102/1563072673.html
Опубликовано видео с места хлопка газа в многоквартирном доме в Твери
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РИА Новости

Опубликовано видео с места хлопка газа в многоквартирном доме в Твери

12:01 02.01.2020 (обновлено: 12:53 02.01.2020)
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео с места ЧП в Твери, где произошел хлопок бытового газа в многоквартирном доме.
На кадрах видно, что под окнами разбросаны обломки мебели. В квартире на третьем этаже, где случилось ЧП, выбиты оконные стекла и балконная дверь.
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В Саратовской области два человека погибли от отравления бытовым газом
Хлопок бытового газа произошел рано утром в доме номер 19 на бульваре Гусева. Пострадали два человека, им оказывается медицинская помощь.
Следователи и криминалисты опрашивают жильцов. По информации местных властей, спасатели эвакуировали 52 человека, их временно разместили в школе № 48 и обеспечили горячим питанием.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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