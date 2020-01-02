Опубликовано видео с места хлопка газа в многоквартирном доме в Твери

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео с места ЧП в Следственный комитет опубликовал видео с места ЧП в Твери , где произошел хлопок бытового газа в многоквартирном доме.

На кадрах видно, что под окнами разбросаны обломки мебели. В квартире на третьем этаже, где случилось ЧП, выбиты оконные стекла и балконная дверь.

Хлопок бытового газа произошел рано утром в доме номер 19 на бульваре Гусева. Пострадали два человека, им оказывается медицинская помощь.

Следователи и криминалисты опрашивают жильцов. По информации местных властей, спасатели эвакуировали 52 человека, их временно разместили в школе № 48 и обеспечили горячим питанием.