Опубликовано видео с места хлопка газа в многоквартирном доме в Твери

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео с места ЧП в Твери, где произошел хлопок бытового газа в многоквартирном доме.
На кадрах видно, что под окнами разбросаны обломки мебели. В квартире на третьем этаже, где случилось ЧП, выбиты оконные стекла и балконная дверь.
28 декабря 2019, 16:19В Саратовской области два человека погибли от отравления бытовым газом
Хлопок бытового газа произошел рано утром в доме номер 19 на бульваре Гусева. Пострадали два человека, им оказывается медицинская помощь.
Следователи и криминалисты опрашивают жильцов. По информации местных властей, спасатели эвакуировали 52 человека, их временно разместили в школе № 48 и обеспечили горячим питанием.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.