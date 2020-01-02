Эксперты: каждый пятый турист хочет побывать в Саудовской Аравии

"Этот год ознаменовал исторический момент, когда Саудовская Аравия открыла свои двери для всего мира. К нам обратилось больше посетителей и инвесторов, чем когда-либо прежде", — заявил председатель совета директоров Саудовской комиссии по туризму и национальному наследию Ахмад Агиль Аль-Хатиб.