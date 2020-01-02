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Туризм
2020-01-02T14:39+0300
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Эксперты: каждый пятый турист хочет побывать в Саудовской Аравии
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РИА Новости

Эксперты: каждый пятый турист хочет побывать в Саудовской Аравии

14:39 02.01.2020
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© РИА Новости / Вероника БуклейАль-Ула, Саудовская Аравия
Аль-Ула, Саудовская Аравия
© РИА Новости / Вероника Буклей
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Аналитики британской компании провели исследование, которое показало, что каждый пятый турист хочет побывать в Саудовской Аравии, сообщает Yahoo! Finance.
Эксперты опросили 9521 человека и выяснили, что с момента запуска новой визы больше всех в посещении государства, расположенном на Аравийском полуострове, заинтересованы жители США, Канады, Китая, Малайзии и Великобритании.
Опрос показал, что 22 процента респондентов планируют посетить древний город Джидду, который находится на побережье Красного моря и признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Треть опрошенных китайских туристов в возрасте до 35 лет хочет побывать в городе Аль-Ула.
Более 73 процентов участников исследования желают посетить несколько локаций в Саудовской Аравии, что указывает на новые возможности развития многоцелевого роста туризма.
Впервые результаты опроса представили в конце декабря 2019 года на 22-й ежегодной встрече министров туризма арабских стран.

"Этот год ознаменовал исторический момент, когда Саудовская Аравия открыла свои двери для всего мира. К нам обратилось больше посетителей и инвесторов, чем когда-либо прежде", — заявил председатель совета директоров Саудовской комиссии по туризму и национальному наследию Ахмад Агиль Аль-Хатиб.

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