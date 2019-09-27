Эксперт оценил потенциал развития туристической отрасли в Саудовской Аравии

ДОХА, 27 сен - РИА Новости, Юлия Троицкая. Саудовская Аравия после введения туристических виз сможет конкурировать с Дубаем, если возьмет пример соседних стран, считает генеральный директор работающей в странах Персидского залива туристической компании Atlantis Holidays Диана Персан.

Как сообщил РИА Новости источник в туристической отрасли Саудовской Аравии, 27 сентября королевство начнет выдавать туристические визы для иностранцев вне зависимости от их религиозной принадлежности. Граждане 49 стран, включая Россию, Украину и Казахстан, смогут получить визу или в электронном виде до начала поездки, или по прилете в аэропортах за 440 саудовских риалов (около 120 долларов). Многократная туристическая виза будет действовать год, заехать по ней можно будет на 90 дней. Выдача электронной визы займет от пяти минут до получаса.

"Саудовская Аравия будет интересна иностранным туристам даже из любопытства, это способно стать одним из элементов маркетингового трюка: те люди, которые не могли поехать туда из-за закрытости королевства, теперь у них появится возможность открыть для себя ранее неизведанную страну. Но чтобы создать стабильный поток туристов из той же России в Саудовскую Аравию, необходимо очень упорно работать над рекламой и продвижением направления, иначе люди не будут понимать, зачем им туда ехать", - заявила Персан РИА Новости.

По ее мнению, Саудовской Аравии нужно пройти долгий путь, чтобы появился поток туристов, которые будут ездить туда неоднократно.

"Если она возьмет пример соседних стран региона и создаст такие туристические зоны, которые не будут мешать традиционному устою жизни и местному населению, в этом случае у нее есть все шансы, чтобы стать конкурентным направлением и даже составить конкуренцию таким популярным направлениям в регионе, как Дубай", - считает Персан.

Глава компании отметила, что основной поток иностранцев в Саудовскую Аравию - это люди, посещающие религиозные места, паломники. По ее мнению, задачу по наращиванию турпотока властям королевства облегчит создание туристических программ после обрядов.

"Иностранным туристам будет интересен Эр-Рияд как самый старый город на территории королевства, дайвинг, побережье Красного моря, но, как и в любой другой стране, туристы должны быть четко осведомлены о существующих правилах. А такой работы с учетом созданного СМИ имиджа королевства как консервативного государства, несмотря на то, что сейчас это не соответствует действительности, не было проведено", - сказала собеседница агентства.

Одна из старейших туристических компаний Саудовской Аравии с полувековым опытом работы на местном рынке - Alsarh - уже разработала турпакеты для иностранцев. Один из туров рассчитан на десять дней и включает посещение четырех городов.

В его программу входят: прогулка к кратеру потухшего вулкана в окрестностях города Таиф; посещение завода косметики из таифской розы; традиционных деревень; плотины и поселения времен неолита в Абхе; исследование подводного мира на островах возле Джидды, сафари и охота с соколами в национальном парке вблизи Эр-Рияда. Цена тура в зависимости от звездности отеля и транспорта составляет от 1 тысячи до 3,5 тысяч долларов на человека.

Как указал в беседе с РИА Новости сотрудник компании Башар Осман, "туристические услуги в Саудовской Аравии пока дороже, чем в соседних странах, потому что эта инфраструктура еще развивается, и пока в ней есть недостаток".

Он отметил, что туристам, которые захотят путешествовать по Саудовской Аравии как в одиночку, так и в составе группы, в том числе одиноким женщинам, нечего бояться.