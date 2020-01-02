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Саратовская область направит бизнес-миссии в страны Персидского залива
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РИА Новости

Саратовская область направит бизнес-миссии в страны Персидского залива

09:30 02.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГород Абу-Даби
Город Абу-Даби
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Город Абу-Даби. Архивное фото
САРАТОВ, 2 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовская область для продвижения продукции местных производителей в январе этого года планирует отправить бизнес-миссии в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аварию, а также встретить у себя делегацию турецкого бизнеса, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экономического развития области.
"Центр поддержки экспорта Саратовской области уделяет большое внимание организации бизнес-миссий с учетом мнения субъектов предпринимательства. В январе 2020 года запланированы бизнес-миссии в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, а также реверсная бизнес-миссия предпринимателей Турецкой Республики в Саратовскую область", - сказала собеседница агентства.
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По ее словам, всего в этом году планируется отправить 10 бизнес-миссий из Саратовской области в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Она отметила, что минэкономразвития региона совместно с Корпорацией развития области запланировало ряд мероприятий по привлечению инвестиций в регион, в том числе и иностранных.
"Планируется налаживать инвестиционное сотрудничество со странами азиатско-тихоокеанского региона, а также со странами ближнего и дальнего зарубежья. Для привлечения инвесторов будет проведена презентация инвестиционного потенциала Саратовской области в Ассоциации Европейского бизнеса", - добавили в пресс-службе.
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Саудовская АравияСаратовская областьОАЭЭкономика
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