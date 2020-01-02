На востоке Австралии проводят масштабную эвакуацию из-за пожаров

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Масштабная эвакуация проходит на юго-восточном побережье Масштабная эвакуация проходит на юго-восточном побережье Австралии в связи с бушующими в стране пожарами, сообщает телеканал 9News

По данным телеканала, всем туристам приказали покинуть штат Виктория, где сейчас полыхают 45 пожаров, до субботы, когда прогнозируется "особо пожароопасная погода". Местные жители также должны будут выехать с территорий, куда может дойти пожар, как можно скорее. Всего власти намерены эвакуировать около четырех тысяч человек.

"Пожар уже нанес значительный ущерб, и нашему сообществу нужно действовать немедленно", - заявила заместитель комиссара по управлению чрезвычайными ситуациями Дебра Абботт в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал.

Вместе с тем приказ об эвакуации получили и жители города Батлоу в штате Новый Южный Уэльс, который также охвачен пожарами. С завтрашнего дня в штате будет действовать режим ЧС.