На востоке Австралии проводят масштабную эвакуацию из-за пожаров

По данным телеканала, всем туристам приказали покинуть штат Виктория, где сейчас полыхают 45 пожаров, до субботы, когда прогнозируется "особо пожароопасная погода". Местные жители также должны будут выехать с территорий, куда может дойти пожар, как можно скорее. Всего власти намерены эвакуировать около четырех тысяч человек.
"Пожар уже нанес значительный ущерб, и нашему сообществу нужно действовать немедленно", - заявила заместитель комиссара по управлению чрезвычайными ситуациями Дебра Абботт в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал.
Вместе с тем приказ об эвакуации получили и жители города Батлоу в штате Новый Южный Уэльс, который также охвачен пожарами. С завтрашнего дня в штате будет действовать режим ЧС.
В Австралии выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 17 человек, уничтожил тысячу домов, по некоторым оценкам, погибли восемь тысяч коал и сотни тысяч других животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно. Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавший район.