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На востоке Австралии проводят масштабную эвакуацию из-за пожаров
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РИА Новости

На востоке Австралии проводят масштабную эвакуацию из-за пожаров

08:51 02.01.2020
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© AP Photo / AAP Images/Dan HimbrechtsЛесные пожары в Австралии
Лесные пожары в Австралии
© AP Photo / AAP Images/Dan Himbrechts
Лесные пожары в Австралии
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Масштабная эвакуация проходит на юго-восточном побережье Австралии в связи с бушующими в стране пожарами, сообщает телеканал 9News.
По данным телеканала, всем туристам приказали покинуть штат Виктория, где сейчас полыхают 45 пожаров, до субботы, когда прогнозируется "особо пожароопасная погода". Местные жители также должны будут выехать с территорий, куда может дойти пожар, как можно скорее. Всего власти намерены эвакуировать около четырех тысяч человек.
Лесные пожары в Австралии
Вчера, 09:32
Австралия направила корабли и авиацию в заблокированный пожарами район
"Пожар уже нанес значительный ущерб, и нашему сообществу нужно действовать немедленно", - заявила заместитель комиссара по управлению чрезвычайными ситуациями Дебра Абботт в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал.
Вместе с тем приказ об эвакуации получили и жители города Батлоу в штате Новый Южный Уэльс, который также охвачен пожарами. С завтрашнего дня в штате будет действовать режим ЧС.
В Австралии выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 17 человек, уничтожил тысячу домов, по некоторым оценкам, погибли восемь тысяч коал и сотни тысяч других животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно. Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавший район.
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АвстралияВ мире
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