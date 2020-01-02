Поклонская высмеяла желание Сенцова погулять по проспекту Бандеры

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Депутат Госдумы Наталья Поклонская высмеяла заявления Олега Сенцова , осужденного в России за подготовку теракта и выпущенного на свободу в ходе взаимного с Украиной освобождения заключенных, о его желании гулять по проспекту, которому было бы присвоено имя идеолога украинского национализма Степаны Бандеры

"И зачем же ограничиваться всего лишь прогулками по проспекту? Надо посвятить жизнь своему герою! Построить маленькую тюрьму и назвать ее в честь Бандеры", - написала Поклонская на своей странице "ВКонтакте"

Соседом Сенцова в такой тюрьме, по мнению Поклонской, стал бы экс-президент Украины Петр Порошенко.

Степан Бандера – лидер Организации украинских националистов, чье боевое крыло УПА* запрещено в России. Экс-глава Украины Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость". Москва такое решение осудила, заявив, что "Украина – это та страна, где неонацисты от слов перешили делу и убили тысячи гражданских лиц".

На счету ОУН-УПА* множество преступлений. Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся с ними сотрудничать. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против Советского Союза.