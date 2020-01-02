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Поклонская высмеяла желание Сенцова погулять по проспекту Бандеры
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РИА Новости

Поклонская высмеяла желание Сенцова погулять по проспекту Бандеры

04:25 02.01.2020
28000
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская высмеяла заявления Олега Сенцова, осужденного в России за подготовку теракта и выпущенного на свободу в ходе взаимного с Украиной освобождения заключенных, о его желании гулять по проспекту, которому было бы присвоено имя идеолога украинского национализма Степаны Бандеры.
"И зачем же ограничиваться всего лишь прогулками по проспекту? Надо посвятить жизнь своему герою! Построить маленькую тюрьму и назвать ее в честь Бандеры", - написала Поклонская на своей странице "ВКонтакте".
Соседом Сенцова в такой тюрьме, по мнению Поклонской, стал бы экс-президент Украины Петр Порошенко.
Участники марша националистов, приуроченного к 108-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, в Киеве
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Степан Бандера – лидер Организации украинских националистов, чье боевое крыло УПА* запрещено в России. Экс-глава Украины Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость". Москва такое решение осудила, заявив, что "Украина – это та страна, где неонацисты от слов перешили делу и убили тысячи гражданских лиц".
На счету ОУН-УПА* множество преступлений. Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся с ними сотрудничать. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против Советского Союза.
*Экстремистская организация, запрещенная в России
2752114414
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Ситуация на УкраинеУкраинская повстанческая армияОлег СенцовНаталья ПоклонскаяПетр ПорошенкоОрганизация украинских националистовРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Я надеюсь, Депутат Госдумы Наталья Поклонская этой фигнёй, под названием "высмеяла" очередного свидомого занимается в не рабочее время? Поскольку в рабочее время (которое кстати очень не плохо оплачивается), она должна заниматься со всем другими делами.
2 января, 07:41
Никита Ермаков
11100019
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