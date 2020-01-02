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https://ria.ru/20200102/1563069306.html
В "Нафтогазе" рассказали, что их не устроило в сделке с "Газпромом"
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РИА Новости

В "Нафтогазе" рассказали, что их не устроило в сделке с "Газпромом"

03:52 02.01.2020 (обновлено: 10:05 02.01.2020)
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© РИА Новости / СтрингерВывеска на здании нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" в Киеве
Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Вывеска на здании нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. "Нафтогаз" не в восторге от включения компании в соглашения с "Газпромом" по транзиту российского газа, это — элемент компромисса со стороны Украины, заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Как пояснил Коболев, "с точки зрения законодательства и регуляторных актов, которые влияют или напрямую регулируют рынок природного газа", украинские законы еще не соответствуют европейским. По его словам, "Газпром", зная о данной ситуации, не был готов брать на себя риски "неэффективного украинского законодательства", из-за чего указанные риски взял на себя "Нафтогаз", который выступил буфером между российской компанией и Украиной.
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"Для нас эти риски являются привычными. Мы не в восторге от такого варианта, но это является элементом компромисса", — добавил глава "Нафтогаза".
Россия и Украина вечером 30 декабря подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. В первый год планируют прокачать 65 миллиардов кубометров топлива, в следующие четыре года — по 40 миллиардов.
Одним из ключевых условий для продолжения транзита российского газа был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой — для управления ГТС было решено создать отдельную компанию-оператора. После принятия соответствующего закона началось ее отделение (анбандлинг) от "Нафтогаза".
В среду Коболев заявил, что отделение оператора газотранспортной системы Украины завершено.
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Ситуация на УкраинеАндрей КоболевНафтогаз УкраиныГазпромВ мире
Популярные комментарии
В переводе с украинского на понятный было сказано: Кажется нас поимели...
2 января, 04:01
beta-k
1062002014
Можно подумать это они нам миллиарды выплатили...)))
2 января, 04:07
Ф.Ферапонтиков .
71903038
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