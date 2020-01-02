В "Нафтогазе" рассказали, что их не устроило в сделке с "Газпромом"

Как пояснил Коболев, "с точки зрения законодательства и регуляторных актов, которые влияют или напрямую регулируют рынок природного газа", украинские законы еще не соответствуют европейским. По его словам, "Газпром", зная о данной ситуации, не был готов брать на себя риски "неэффективного украинского законодательства", из-за чего указанные риски взял на себя "Нафтогаз", который выступил буфером между российской компанией и Украиной.

"Для нас эти риски являются привычными. Мы не в восторге от такого варианта, но это является элементом компромисса", — добавил глава "Нафтогаза".

Россия и Украина вечером 30 декабря подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. В первый год планируют прокачать 65 миллиардов кубометров топлива, в следующие четыре года — по 40 миллиардов.

Одним из ключевых условий для продолжения транзита российского газа был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой — для управления ГТС было решено создать отдельную компанию- оператора . После принятия соответствующего закона началось ее отделение (анбандлинг) от "Нафтогаза".