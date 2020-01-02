МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.

Проект об изменениях закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" размещен на федеральном портале проектов нормативных актов. Документ направлен на повышение оперативности реагирования на происшествия, "возможность принудительной эвакуации населения из зон ЧС", "введение ответственности за несвоевременное представление информации о ЧС", а также введение новых дефиниций. Планируется, что он вступит в силу в апреле 2020 года.

"С учетом сложившейся практики реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, в целях сохранения жизни и здоровья граждан, а также оперативности проведения органами государственной власти и органами местного самоуправления эвакуационных мероприятий изменениями предусматривается введение обязанности граждан Российской Федерации эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации ‎с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий или по требованию должностного лица, осуществляющего эвакуационные мероприятия", — говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что принимать решения об эвакуации будут комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и пожарной безопасности — правительственные, региональные, муниципальные. При этом правительство должно будет определить порядок проведения эвакуационных мероприятий, который позволит регламентировать алгоритм действий органов власти и населения.

Документ также обязывает должностных лиц и организации своевременно информировать о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, за невыполнение предлагается привлекать к административной ответственности по статье 20.6 Кодекса об административных правонарушениях.