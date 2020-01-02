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2020-01-02T10:46+0300
https://ria.ru/20200102/1563069259.html
МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС
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РИА Новости

МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

03:41 02.01.2020 (обновлено: 10:46 02.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПаводок в Комсомольске-на-Амуре
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.
Проект об изменениях закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" размещен на федеральном портале проектов нормативных актов. Документ направлен на повышение оперативности реагирования на происшествия, "возможность принудительной эвакуации населения из зон ЧС", "введение ответственности за несвоевременное представление информации о ЧС", а также введение новых дефиниций. Планируется, что он вступит в силу в апреле 2020 года.

"С учетом сложившейся практики реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, в целях сохранения жизни и здоровья граждан, а также оперативности проведения органами государственной власти и органами местного самоуправления эвакуационных мероприятий изменениями предусматривается введение обязанности граждан Российской Федерации эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации ‎с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий или по требованию должностного лица, осуществляющего эвакуационные мероприятия", — говорится в пояснительной записке.

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Предполагается, что принимать решения об эвакуации будут комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и пожарной безопасности — правительственные, региональные, муниципальные. При этом правительство должно будет определить порядок проведения эвакуационных мероприятий, который позволит регламентировать алгоритм действий органов власти и населения.
Документ также обязывает должностных лиц и организации своевременно информировать о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, за невыполнение предлагается привлекать к административной ответственности по статье 20.6 Кодекса об административных правонарушениях.
Данная статья КоАП предусматривает штраф для должностных лиц в размере от десяти тысяч до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.
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МЧС РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Принудительная эвакуация людей недопустима. Эвакуация должна осуществляться только по согласию человека.
2 января, 04:15
Владимир Белогорский
48000012
А смысл эвакуировать, если последние лет 30 (после рукотворного разрушения СССР) территория России - зона бедствия? Или это один из вариантов зачистки территорий от населения?
2 января, 07:05
Александра
1400101
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