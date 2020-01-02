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2020-01-02T03:18+0300
https://ria.ru/20200102/1563069195.html
В Ленобласти предложили продлить время продажи шампанского в праздники
https://cdn22.img.ria.ru/images/151075/76/1510757649_0:104:2000:1229_1036x0_80_0_0_ea05862dcaa3cd2dda3930172fc79516.jpg
РИА Новости

В Ленобласти предложили продлить время продажи шампанского в праздники

03:18 02.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАлкогольная продукция в супермаркете
Алкогольная продукция в супермаркете
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Алкогольная продукция в супермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову увеличить время продажи шампанского и слабоалкогольных напитков во время новогодних праздников.
Сейчас в России разрешена продажа алкоголя с 08.00 до 23.00, однако отдельные регионы могут самостоятельно устанавливать дополнительные ограничения по времени. Например, в Санкт-Петербурге уже несколько лет в легальной рознице нельзя купить спиртное после 22.00.
"Каждый год на мой адрес поступает множество обращений от избирателей, недовольных ограничением времени продажи алкоголя в предновогодние праздники: многие люди работают с раннего утра и допоздна и не успевают совершить "алкогольный шопинг". Некоторые граждане берут отгулы, чтобы совершить покупку заветного вина, кто-то просит это сделать соседей или родственников, а кто-то действует иными методами. В любом случае действующий запрет на ночную продажу алкоголя создает людям ненужные сложности во время предновогодней сутолоки", - говорится в письме Петрова (копия есть в распоряжении РИА Новости).
В связи с этим депутат из Ленобласти предложил министру рассмотреть и оценить возможность расширения временного диапазона продажи шампанского и слабоалкогольных напитков в новогодний период или непосредственно в день празднования Нового года.
"По моему мнению, разовое послабление закона о продаже алкоголя не нанесет здоровью нации никакого вреда, а лишь поможет нашим соотечественникам избавиться от ненужной спешки при подготовке к встрече любимого праздника", - говорится в обращении.
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