В Ленобласти предложили продлить время продажи шампанского в праздники

"Каждый год на мой адрес поступает множество обращений от избирателей, недовольных ограничением времени продажи алкоголя в предновогодние праздники: многие люди работают с раннего утра и допоздна и не успевают совершить "алкогольный шопинг". Некоторые граждане берут отгулы, чтобы совершить покупку заветного вина, кто-то просит это сделать соседей или родственников, а кто-то действует иными методами. В любом случае действующий запрет на ночную продажу алкоголя создает людям ненужные сложности во время предновогодней сутолоки", - говорится в письме Петрова (копия есть в распоряжении РИА Новости).