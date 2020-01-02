Эксперт назвал шесть способов ускорить прогрев машины зимой

МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Эксперт журнала " Эксперт журнала " За рулем " Алексей Ревин назвал шесть способов ускорить прогрев двигателя и салона автомобиля в зимнее время года.

Во-первых, это увеличение оборотов двигателя во время прогрева. "Выше обороты — быстрее прогрев. Водителю современной машины можно чуть нажать на педаль акселератора, чтобы двигатель работал в диапазоне 2000–2500 оборотов в минуту", - отметил эксперт.

Для более быстрого прогрева также можно нагрузить двигатель. Для автомобиля с вариатором или классическим "автоматом" ускорить процесс поможет включение режима "D" коробки передач. При этом, по словам Ревина, что в данном случае важно не перегрузить холодный мотор. "Мы всегда рекомендуем непродолжительный прогрев на холостом ходу, а затем — неспешное движение еще несколько минут на минимальной нагрузке", - пояснил он.

На скорость прогрева салона, добавил эксперт, влияет, в том числе, и правильное использование отопителя автомобиля. "Если у автомобиля двигатель небольшого литража, то радиатор отопителя, продуваемый ледяным воздухом на максимальной скорости вращения вентилятора, весьма затрудняет прогрев машины", - указал эксперт. Он добавил, что в этом случае следует использовать первую скорость "печки".

Кроме того, ускорить процесс "оттаивания" автомобиля помогут дополнительные системы - автономные подогреватели. По словам эксперта, единственным недостатком таких устройств является риск значительной разрядки аккумуляторной батареи при использовании.

Еще один способ – это не дать двигателю остыть после предыдущей поездки с помощью системы автозапуска по температуре, рассказал Ревин. "Остыл мотор — пусть немного поработает. И так, возможно, несколько раз за ночь", - добавил он.