Эксперт назвал шесть способов ускорить прогрев машины зимой

Во-первых, это увеличение оборотов двигателя во время прогрева. "Выше обороты — быстрее прогрев. Водителю современной машины можно чуть нажать на педаль акселератора, чтобы двигатель работал в диапазоне 2000–2500 оборотов в минуту", - отметил эксперт.
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Для более быстрого прогрева также можно нагрузить двигатель. Для автомобиля с вариатором или классическим "автоматом" ускорить процесс поможет включение режима "D" коробки передач. При этом, по словам Ревина, что в данном случае важно не перегрузить холодный мотор. "Мы всегда рекомендуем непродолжительный прогрев на холостом ходу, а затем — неспешное движение еще несколько минут на минимальной нагрузке", - пояснил он.
На скорость прогрева салона, добавил эксперт, влияет, в том числе, и правильное использование отопителя автомобиля. "Если у автомобиля двигатель небольшого литража, то радиатор отопителя, продуваемый ледяным воздухом на максимальной скорости вращения вентилятора, весьма затрудняет прогрев машины", - указал эксперт. Он добавил, что в этом случае следует использовать первую скорость "печки".
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Кроме того, ускорить процесс "оттаивания" автомобиля помогут дополнительные системы - автономные подогреватели. По словам эксперта, единственным недостатком таких устройств является риск значительной разрядки аккумуляторной батареи при использовании.
Еще один способ – это не дать двигателю остыть после предыдущей поездки с помощью системы автозапуска по температуре, рассказал Ревин. "Остыл мотор — пусть немного поработает. И так, возможно, несколько раз за ночь", - добавил он.
По словам эксперта, для более быстрого прогрева автомобиля можно использовать и факторы окружающей среды. В качестве примера он привел подземную теплотрассу: если поставить машину на стоянку прямо над ней, то это позволит "выиграть" несколько минут во время прогрева.
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