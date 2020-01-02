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2020-01-02T02:08+0300
https://ria.ru/20200102/1563069024.html
Эксперт назвал шесть способов ускорить прогрев машины зимой
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РИА Новости

Эксперт назвал шесть способов ускорить прогрев машины зимой

02:06 02.01.2020 (обновлено: 02:08 02.01.2020)
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© Fotolia / aigarsrОчистка автомобиля от снега
Очистка автомобиля от снега
© Fotolia / aigarsr
Очистка автомобиля от снега. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин назвал шесть способов ускорить прогрев двигателя и салона автомобиля в зимнее время года.
Во-первых, это увеличение оборотов двигателя во время прогрева. "Выше обороты — быстрее прогрев. Водителю современной машины можно чуть нажать на педаль акселератора, чтобы двигатель работал в диапазоне 2000–2500 оборотов в минуту", - отметил эксперт.
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Для более быстрого прогрева также можно нагрузить двигатель. Для автомобиля с вариатором или классическим "автоматом" ускорить процесс поможет включение режима "D" коробки передач. При этом, по словам Ревина, что в данном случае важно не перегрузить холодный мотор. "Мы всегда рекомендуем непродолжительный прогрев на холостом ходу, а затем — неспешное движение еще несколько минут на минимальной нагрузке", - пояснил он.
На скорость прогрева салона, добавил эксперт, влияет, в том числе, и правильное использование отопителя автомобиля. "Если у автомобиля двигатель небольшого литража, то радиатор отопителя, продуваемый ледяным воздухом на максимальной скорости вращения вентилятора, весьма затрудняет прогрев машины", - указал эксперт. Он добавил, что в этом случае следует использовать первую скорость "печки".
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Кроме того, ускорить процесс "оттаивания" автомобиля помогут дополнительные системы - автономные подогреватели. По словам эксперта, единственным недостатком таких устройств является риск значительной разрядки аккумуляторной батареи при использовании.
Еще один способ – это не дать двигателю остыть после предыдущей поездки с помощью системы автозапуска по температуре, рассказал Ревин. "Остыл мотор — пусть немного поработает. И так, возможно, несколько раз за ночь", - добавил он.
По словам эксперта, для более быстрого прогрева автомобиля можно использовать и факторы окружающей среды. В качестве примера он привел подземную теплотрассу: если поставить машину на стоянку прямо над ней, то это позволит "выиграть" несколько минут во время прогрева.
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АвтоЗа рулемРоссия
Популярные комментарии
И где только таких "экспертов" берут? Да еще и печатают такой бред!
2 января, 05:18
komsomoletz41
1400003
Работы автослесарям прибавил эксперд
2 января, 05:49
патриот бывший
700003
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