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Украинский телеведущий назвал Зеленского "отрыжкой советской эпохи"
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РИА Новости

Украинский телеведущий назвал Зеленского "отрыжкой советской эпохи"

01:44 02.01.2020 (обновлено: 06:58 02.01.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи украинских военнопленных аэропорту "Борисполь"
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи украинских военнопленных аэропорту Борисполь
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи". Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Он (Зеленский – Прим. ред.) – концентрированная отрыжка советской эпохи. Это очень хорошо и даже полезно – знать, какое убожество возглавляет твое государство и количество беспринципных убожеств он представляет", - заявил Дроздов, комментируя новогоднее обращение Зеленского к нации.
Журналист также назвал президента "врагом государства".
Ранее Владимир Зеленский поздравил соотечественников с Новым годом и призвал страну к объединению. В ходе выступления глава государства несколько раз переходил на русский и крымско-татарские языки.
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Остап Дроздов уже не раз делал резонансные заявления. В частности, он признался, что считает украинцев "нацией болванов", сравнил жителей Донбасса с животными, назвал русскоязычное население страны "залогом войны" и подчеркнул, что такие люди "должны исчезнуть как вид".
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Ситуация на УкраинеОстап ДроздовВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А мне нравилась советская эпоха-бесплатная медицина,образование,люди жили достойно.По мусоркам не рылись.В гости ходили друг к другу.Двери не запирали.Пенсионеры жили достойно.Я за советскую эпоху.
2 января, 04:46
rrymar.ludmila2012
18511009
Не вижу смысла рекалмировать этого неонацистского деятеля, как писателя и журналиста.
2 января, 01:48
greytankist111
13501005
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