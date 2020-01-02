Украинский телеведущий назвал Зеленского "отрыжкой советской эпохи"

"Он (Зеленский – Прим. ред.) – концентрированная отрыжка советской эпохи. Это очень хорошо и даже полезно – знать, какое убожество возглавляет твое государство и количество беспринципных убожеств он представляет", - заявил Дроздов, комментируя новогоднее обращение Зеленского к нации.

Ранее Владимир Зеленский поздравил соотечественников с Новым годом и призвал страну к объединению. В ходе выступления глава государства несколько раз переходил на русский и крымско-татарские языки.

Остап Дроздов уже не раз делал резонансные заявления. В частности, он признался, что считает украинцев "нацией болванов", сравнил жителей Донбасса с животными, назвал русскоязычное население страны "залогом войны" и подчеркнул, что такие люди "должны исчезнуть как вид".