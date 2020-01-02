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СМИ: в США не менее 10 человек погибли в инцидентах в новогоднюю ночь
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РИА Новости

СМИ: в США не менее 10 человек погибли в инцидентах в новогоднюю ночь

00:59 02.01.2020
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© AP Photo / Seth WenigСотрудники полиции в США
Сотрудники полиции в США
© AP Photo / Seth Wenig
Сотрудники полиции в США. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. По меньшей мере десять человек погибли в американских городах в результате инцидентов со стрельбой в новогоднюю ночь, сообщает газета USA Today.
По данным газеты, в основном стрельба происходила в барах и ночных клубах. Так, два человека погибли при стрельбе в ходе празднования в ночном клубе в Орландо (штат Флорида). Еще двое погибли в клубе в Техасе. Семь человек пострадали при стрельбе в баре американского штата Виргиния. В результате стрельбы несколько человек погибли также в городе Сент-Луис (штат Миссури) и в Филадельфии (штат Пенсильвания).
Издание отмечает, что волна инцидентов со стрельбой перед праздником "подытожила" год, который стал рекордным по количеству массовых убийств. Ранее издание USA Today сообщило, что за 2019 год в США было совершено более 40 массовых убийств, что стало рекордно высоким показателем за 50 лет.
Дамаск на рассвете
Вчера, 19:10
В Сирии из-за беспорядочной стрельбы в новогоднюю ночь погиб человек
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