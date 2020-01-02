Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-02T08:00+0300
https://ria.ru/20200102/1563025659.html
Лучшие сериалы для того, чтобы лежать и не вставать все праздники
https://cdn24.img.ria.ru/images/155901/48/1559014867_50:0:939:500_1036x0_80_0_0_4cced8826d4762c536960bf984dcc81a.jpg
РИА Новости

Лучшие сериалы для того, чтобы лежать и не вставать все праздники

08:00 02.01.2020
2169
© Netflix, 2019Кадр из сериала "Матрешка"(2019)
Кадр из сериала Матрешка(2019)
© Netflix, 2019
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости, Егор Беликов. Весь мир захватил сериальный бум. Зрители не в силах оторваться от экрана, эпизоды выходят один за другим, а выбор многосерийных фильмов так огромен, что, когда один заканчивается, сразу хочется начать новый. Список на праздники — в материале РИА Новости.

Для тех, кто за год ничего не видел

“Чернобыль" обсуждали везде, это один из очень немногих сериалов, которые перейдут с нашим массовым сознанием в будущий год и заодно, гипотетически, попадут в новейшую историю кино. История о величайшей техногенной катастрофе — эпическая сага о власть имущих и их преступных заблуждениях, о жизни и смерти, о крушении советского мифа.
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"Кадр из сериала "Чернобыль"
Кадр из сериала Чернобыль
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"
Кадр из сериала "Чернобыль"
Если еще не видели, то пора бы уже заполнить пробел — через год ссылка на "Чернобыль" в любых культурологических рассуждениях будет общим местом.
Где: на "Амедиатеке".
Куда более легковесная, но в то же время блестяще исполненная с точки зрения владения жанром и киноязыком — трагикомедия Netflix "Матрешка". Это сериал о непутевой американке, которая, на манер героя "Дня сурка", зависает во времени, непрерывно умирает и перерождается в одном и том же моменте на неудачной вечеринке в честь ее дня рождения.
© Netflix, 2019

Кадр из сериала "Матрешка" (2019)

Кадр из сериала Матрешка(2019)
1 из 2

Кадр из сериала "Матрешка" (2019)

© Netflix, 2019
© Netflix, 2019

Кадр из сериала "Матрешка" (2019)

Кадр из сериала Матрешка(2019)
2 из 2

Кадр из сериала "Матрешка" (2019)

© Netflix, 2019
1 из 2

Кадр из сериала "Матрешка" (2019)

© Netflix, 2019
2 из 2

Кадр из сериала "Матрешка" (2019)

© Netflix, 2019
Отечественная телекритика уперлась в рассуждения о том, что главная актриса Наташа Лионн похожа на Аллу Пугачеву. А зарубежные коллеги отмечали, что за нетривиальным сюжетом скрывается пронзительно горькая мораль о тяготах жизни женщины, не нашедшей ни себя, ни близких, ни смысла. Сериал в начале года тоже смотрели все-все, и будет продолжение.
Где: на Netflix.
Сенсация конца 2019-го — сериал "Хранители" от автора "Оставленных" Деймона Линделофа, криптологическое дополнение и продолжение великого околосупергероического комикса Алана Мура, уже однажды экранизированного режиссером Заком Снайдером.
© ©AmediatekaРеджина Кинг в сериале "Хранители" (HBO)
Реджина Кинг в сериале Хранители (HBO)
1 из 5
Реджина Кинг в сериале "Хранители" (HBO)
© ©Amediateka
© ©AmediatekaДжереми Айронс в сериале "Хранители" (HBO)
Джереми Айронс в сериале Хранители (HBO)
2 из 5
Джереми Айронс в сериале "Хранители" (HBO)
© ©Amediateka
© ©AmediatekaКадр из сериала "Хранители" (HBO)
Кадр из сериала Хранители (HBO)
3 из 5
Кадр из сериала "Хранители" (HBO)
© ©Amediateka
© ©AmediatekaКадр из сериала "Хранители" (HBO)
Кадр из сериала Хранители (HBO)
4 из 5
Кадр из сериала "Хранители" (HBO)
© ©Amediateka
© ©AmediatekaЛуис Госсетт в сериале "Хранители" (HBO)
Луис Госсетт в сериале Хранители (HBO)
5 из 5
Луис Госсетт в сериале "Хранители" (HBO)
© ©Amediateka
1 из 5
Реджина Кинг в сериале "Хранители" (HBO)
© ©Amediateka
2 из 5
Джереми Айронс в сериале "Хранители" (HBO)
© ©Amediateka
3 из 5
Кадр из сериала "Хранители" (HBO)
© ©Amediateka
4 из 5
Кадр из сериала "Хранители" (HBO)
© ©Amediateka
5 из 5
Луис Госсетт в сериале "Хранители" (HBO)
© ©Amediateka
Сначала лучше прочитать первоисточник: у этого антиутопического будущего слишком много деталей, которые никто не собирается пояснять. Причем странности в этом богато проиллюстрированном мире только множатся с развитием сюжета. Ходят упорные слухи, что сериал закончен и второго сезона не предвидится (это не очевидно из финала первого), стоит посмотреть все сейчас, чтобы не возвращаться.
Где: на "Амедиатеке".
А вот "Наследники" еще продолжатся следующим летом, и пока вышло всего два сезона. История о семье неприятных преемников престарелого патриарха (Брайан Кокс), основателя желтой медиакорпорации, тоже весьма токсичного и гнилого.
© HBOКадр из сериала "Наследники"
Кадр из сериала Наследники
© HBO
Кадр из сериала "Наследники"
Бесконечно увлекательны заимствованные из ситкомов семейные разборки, экономические драмы. У каждого представителя династии обязательно находится своя придурь. Сериал — этакий современный "Крестный отец".
Где: на "Амедиатеке".

Русские сериалы

© Марс Медиа Энтертейнмент (2019)Кадр из сериала "Шторм" Бориса Хлебникова
Кадр из сериала Шторм Бориса Хлебникова
© Марс Медиа Энтертейнмент (2019)
Кадр из сериала "Шторм" Бориса Хлебникова
“Шторм" Бориса Хлебникова, автора фильма "Аритмия" и многосерийного детектива "Обычная женщина", мини-сериал о двух друзьях-полицейских (Максим Лагашкин и Александр Робак). Они оказываются по разные стороны баррикад после жуткой трагедии в их совсем не столичном городе. Под обрушившейся крышей гибнут дети, виновные стараются уйти от правосудия, и надо сделать сложный моральный выбор, к которому главных героев подталкивает больная жена одного из них (Анна Михалкова).
Где: в Start .
© Кинокомпания «Русское» (2019)Кадр из сериала "Секта" режиссера Гелы Баблуани
Кадр из сериала Секта режиссера Гелы Баблуани
© Кинокомпания «Русское» (2019)
Кадр из сериала "Секта" режиссера Гелы Баблуани
Куда менее известна "Секта" грузинского режиссера Гелы Баблуани, ранее — участника Каннского фестиваля. Было много отечественных сериалов громче, звезднее, но так о сектах и сектантах, о настоящей магии и шарлатанах еще не говорили.
Где: в Premier.

Для консерваторов

Немного подзабытый в шуме мини-сериал, сделанный по канонам классического телевидения, с костюмами, деталями, длинными разговорами, без лишних эффектов — "Фосси/Вердон" об одном из известнейших творческих дуэтов Голливуда.
© 320 Sycamore (2019)Кадр из мини-сериала "Фосси/Вердон"
Кадр из мини-сериала Фосси/Вердон
© 320 Sycamore (2019)
Кадр из мини-сериала "Фосси/Вердон"
Режиссер Боб Фосси (Сэм Рокуэлл) и танцовщица Гвен Вердон (Мишель Уильямс) были вместе, расходились и снова возвращались друг к другу. Параллельно множится чудовищное нервное напряжение, создаются великие мюзиклы и фильмы в том же жанре. О жизни в искусстве и искусстве в жизни — прекрасное кино, выигравшее к тому же "Эмми" за лучшую женскую роль, а это хороший повод, чтобы к нему вернуться.
Где: транслируется каналом FOX.

Для радикалов

В свою очередь, самой прогрессивной в 2019 году стала, несомненно, "Эйфория". Сериал рассказывает о подростках-наркоманах, впутанных в разнообразные сексуальные отношения друг с другом и не только, героях поколения блесток на лице, массовых клинических депрессий и перверсий.
© HBO (2019)Кадр из сериала "Эйфория"
Кадр из сериала Эйфория
© HBO (2019)
Кадр из сериала "Эйфория"
Певица Зендейя в главной роли Ру — школьницы, вернувшейся из рехаба, и актриса, сыгравшая ее подругу, транссексуальную модель Хантер Шефер, — уж точно очень удачный экранный дуэт. Вместе они легко показывают всем шокированным телезрителям, что же подразумевает молодежь, когда, закатив глаза, в ответ на нравоучения старших заявляет "О'кей, бумер".
Где: на "Амедиатеке".

Для всех

Пока из свежего "Ведьмака" от Netflix люди запоминают, кажется, лишь песню про чеканную монету, а об "Игре престолов" и вовсе забыли с облегчением, на рынке остался один сериал-блокбастер (в смысле дорогой и красивый), и он, похоже, идеален. "Мандалорец" — стильное дополнение к киновселенной "Звездных войн" — о наемнике, исследователе многочисленных миров далекой-далекой галактики и рыцаре с большой дороги.
© Фото : Disney 2019Кадр из сериала "Мандалорец"
Кадр из сериала Мандалорец
1 из 2
Кадр из сериала "Мандалорец"
© Фото : Disney 2019
© Lucasfilm Ltd. (2019)Кадр из сериала "Мандалорец"
Кадр из сериала Мандалорец
2 из 2
Кадр из сериала "Мандалорец"
© Lucasfilm Ltd. (2019)
1 из 2
Кадр из сериала "Мандалорец"
© Фото : Disney 2019
2 из 2
Кадр из сериала "Мандалорец"
© Lucasfilm Ltd. (2019)
Уже в первой серии в одном из странствий он встречает потенциально самого любимого персонажа 2019 года — малыша Йоду, отчаянно похожего на Чебурашку.
Ничто так точно не воспроизводило дух старой лукасовской трилогии, как этот сериал — очередной большой успех Disney.
Где: на Disney+, который пока что недоступен в России.
Кадр из сериала Ведьмак
22 декабря 2019, 08:00Культура
"Ведьмак" уже можно смотреть онлайн. Заменит ли он "Игру Престолов"?
5410142
КультураЙода ("Звездные войны")NetflixИгра престолов (сериал)Disney Channel (телеканал)Кино и сериалыАнна МихалковаБорис Хлебников
Рекомендуем
Кадр из instagram-сториз аккаунта @liasanutiasheva
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
В новогоднюю ночь в Москве похитили семилетнюю девочку
В Москве нашли пропавшую в Новый год девочку
Пачки денег
"Столото" сообщило, сколько денег получит победитель-миллиардер
Сцена шоу Голос
Финалист "Голоса" из команды Шнурова извинился перед Гагариной
Бокал с игристым вином
"Его используют разведчики": гомеопат назвал средство от похмелья
Рекламная вывеска микрокредитной организации в Москве
В России ограничили максимальный размер долга по кредитам
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Владимир Зеленский
Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского
Сотрудник ГИБДД проверяет документы таксиста
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Листы с денежными купюрами
В России 99 человек стали миллионерами по итогам новогодней лотереи
Пешеходный КПП Нарва-2 на границе России и Эстонии
Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России
Евгений Шаталов, российский доброволец, переданный ЛНР в рамках обмена 29 декабря 2019 года.
Бывший пленник "Айдара" рассказал о перенесенных пытках
Участник шоу Голос Аскер Бербеков
Назван победитель восьмого сезона "Голоса"
Актриса Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи украинских военнопленных аэропорту Борисполь
Украинский телеведущий назвал Зеленского "отрыжкой советской эпохи"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:04ГИБДД заявила об усилении контроля за пьяными водителями
13:04В Москве в новогоднюю ночь родились более 50 детей
12:52Московское метро в 2020 году проведет более 130 экскурсий в депо
12:47Собянин рассказал о работе фестиваля "Путешествие в Рождество"
12:43Туристы в прошлом году чаще всего отдыхали на курортах России и Турции
12:40Момент смертельного ДТП на трассе в Башкирии попал на видео
12:39В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек
12:30В ДНР назвали данные Киева о потерях ополченцев информационным вбросом
12:24Путин поздравил с днем рождения артиста Юрия Григоровича
12:15Сгоревшая в Приморье фигура мыши пока останется на площади
12:13Жильцам дома в Астрахани, где произошел пожар, окажут помощь
12:12ГИБДД планирует отказаться от баллов на практическом экзамене на права
12:05В ДТП с маршрутками в Подмосковье пострадали семь человек
12:04На месте пожара в доме в Астрахани нашли тело одного погибшего
12:03Часть жильцов дома в Твери, где взорвался газ, разместят в гостинице
12:02Туристы массово отменяют поездки в Тадж-Махал
12:02Ученые нашли способ снизить платежи за воду
12:01Опубликовано видео с места хлопка газа в многоквартирном доме в Твери
12:00В Москве на время праздников усилили меры безопасности на транспорте
11:55В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
Лента новостейМолния