Лучшие сериалы для того, чтобы лежать и не вставать все праздники

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости, Егор Беликов. Весь мир захватил сериальный бум. Зрители не в силах оторваться от экрана, эпизоды выходят один за другим, а выбор многосерийных фильмов так огромен, что, когда один заканчивается, сразу хочется начать новый. Список на праздники — в материале РИА Новости.

Для тех, кто за год ничего не видел

“Чернобыль" обсуждали везде, это один из очень немногих сериалов, которые перейдут с нашим массовым сознанием в будущий год и заодно, гипотетически, попадут в новейшую историю кино. История о величайшей техногенной катастрофе — эпическая сага о власть имущих и их преступных заблуждениях, о жизни и смерти, о крушении советского мифа.

© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" Кадр из сериала "Чернобыль" © Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" Кадр из сериала "Чернобыль"

Если еще не видели, то пора бы уже заполнить пробел — через год ссылка на "Чернобыль" в любых культурологических рассуждениях будет общим местом.

Где: на "Амедиатеке".

Куда более легковесная, но в то же время блестяще исполненная с точки зрения владения жанром и киноязыком — трагикомедия Netflix "Матрешка". Это сериал о непутевой американке, которая, на манер героя "Дня сурка", зависает во времени, непрерывно умирает и перерождается в одном и том же моменте на неудачной вечеринке в честь ее дня рождения.

© Netflix, 2019 Кадр из сериала "Матрешка" (2019) 1 из 2 Кадр из сериала "Матрешка" (2019) © Netflix, 2019 © Netflix, 2019 Кадр из сериала "Матрешка" (2019) 2 из 2 Кадр из сериала "Матрешка" (2019) © Netflix, 2019 1 из 2 Кадр из сериала "Матрешка" (2019) © Netflix, 2019 2 из 2 Кадр из сериала "Матрешка" (2019) © Netflix, 2019

Отечественная телекритика уперлась в рассуждения о том, что главная актриса Наташа Лионн похожа на Аллу Пугачеву. А зарубежные коллеги отмечали, что за нетривиальным сюжетом скрывается пронзительно горькая мораль о тяготах жизни женщины, не нашедшей ни себя, ни близких, ни смысла. Сериал в начале года тоже смотрели все-все, и будет продолжение.

Где: на Netflix.

Сенсация конца 2019-го — сериал "Хранители" от автора "Оставленных" Деймона Линделофа, криптологическое дополнение и продолжение великого околосупергероического комикса Алана Мура, уже однажды экранизированного режиссером Заком Снайдером.

© ©Amediateka Реджина Кинг в сериале "Хранители" (HBO) 1 из 5 Реджина Кинг в сериале "Хранители" (HBO) © ©Amediateka © ©Amediateka Джереми Айронс в сериале "Хранители" (HBO) 2 из 5 Джереми Айронс в сериале "Хранители" (HBO) © ©Amediateka © ©Amediateka Кадр из сериала "Хранители" (HBO) 3 из 5 Кадр из сериала "Хранители" (HBO) © ©Amediateka © ©Amediateka Кадр из сериала "Хранители" (HBO) 4 из 5 Кадр из сериала "Хранители" (HBO) © ©Amediateka © ©Amediateka Луис Госсетт в сериале "Хранители" (HBO) 5 из 5 Луис Госсетт в сериале "Хранители" (HBO) © ©Amediateka 1 из 5 Реджина Кинг в сериале "Хранители" (HBO) © ©Amediateka 2 из 5 Джереми Айронс в сериале "Хранители" (HBO) © ©Amediateka 3 из 5 Кадр из сериала "Хранители" (HBO) © ©Amediateka 4 из 5 Кадр из сериала "Хранители" (HBO) © ©Amediateka 5 из 5 Луис Госсетт в сериале "Хранители" (HBO) © ©Amediateka

Сначала лучше прочитать первоисточник: у этого антиутопического будущего слишком много деталей, которые никто не собирается пояснять. Причем странности в этом богато проиллюстрированном мире только множатся с развитием сюжета. Ходят упорные слухи, что сериал закончен и второго сезона не предвидится (это не очевидно из финала первого), стоит посмотреть все сейчас, чтобы не возвращаться.

Где: на "Амедиатеке".

А вот "Наследники" еще продолжатся следующим летом, и пока вышло всего два сезона. История о семье неприятных преемников престарелого патриарха (Брайан Кокс), основателя желтой медиакорпорации, тоже весьма токсичного и гнилого.

© HBO Кадр из сериала "Наследники" © HBO Кадр из сериала "Наследники"

Бесконечно увлекательны заимствованные из ситкомов семейные разборки, экономические драмы. У каждого представителя династии обязательно находится своя придурь. Сериал — этакий современный "Крестный отец".

Где: на "Амедиатеке".

Русские сериалы

© Марс Медиа Энтертейнмент (2019) Кадр из сериала "Шторм" Бориса Хлебникова © Марс Медиа Энтертейнмент (2019) Кадр из сериала "Шторм" Бориса Хлебникова

“Шторм" Бориса Хлебникова, автора фильма "Аритмия" и многосерийного детектива "Обычная женщина", мини-сериал о двух друзьях-полицейских (Максим Лагашкин и Александр Робак). Они оказываются по разные стороны баррикад после жуткой трагедии в их совсем не столичном городе. Под обрушившейся крышей гибнут дети, виновные стараются уйти от правосудия, и надо сделать сложный моральный выбор, к которому главных героев подталкивает больная жена одного из них (Анна Михалкова).

Где: в Start .

© Кинокомпания «Русское» (2019) Кадр из сериала "Секта" режиссера Гелы Баблуани © Кинокомпания «Русское» (2019) Кадр из сериала "Секта" режиссера Гелы Баблуани

Куда менее известна "Секта" грузинского режиссера Гелы Баблуани, ранее — участника Каннского фестиваля. Было много отечественных сериалов громче, звезднее, но так о сектах и сектантах, о настоящей магии и шарлатанах еще не говорили.

Где: в Premier.

Для консерваторов

Немного подзабытый в шуме мини-сериал, сделанный по канонам классического телевидения, с костюмами, деталями, длинными разговорами, без лишних эффектов — "Фосси/Вердон" об одном из известнейших творческих дуэтов Голливуда.

© 320 Sycamore (2019) Кадр из мини-сериала "Фосси/Вердон" © 320 Sycamore (2019) Кадр из мини-сериала "Фосси/Вердон"

Режиссер Боб Фосси (Сэм Рокуэлл) и танцовщица Гвен Вердон (Мишель Уильямс) были вместе, расходились и снова возвращались друг к другу. Параллельно множится чудовищное нервное напряжение, создаются великие мюзиклы и фильмы в том же жанре. О жизни в искусстве и искусстве в жизни — прекрасное кино, выигравшее к тому же "Эмми" за лучшую женскую роль, а это хороший повод, чтобы к нему вернуться.

Где: транслируется каналом FOX.

Для радикалов

В свою очередь, самой прогрессивной в 2019 году стала, несомненно, "Эйфория". Сериал рассказывает о подростках-наркоманах, впутанных в разнообразные сексуальные отношения друг с другом и не только, героях поколения блесток на лице, массовых клинических депрессий и перверсий.

© HBO (2019) Кадр из сериала "Эйфория" © HBO (2019) Кадр из сериала "Эйфория"

Певица Зендейя в главной роли Ру — школьницы, вернувшейся из рехаба, и актриса, сыгравшая ее подругу, транссексуальную модель Хантер Шефер, — уж точно очень удачный экранный дуэт. Вместе они легко показывают всем шокированным телезрителям, что же подразумевает молодежь, когда, закатив глаза, в ответ на нравоучения старших заявляет "О'кей, бумер".

Где: на "Амедиатеке".

Для всех

Пока из свежего "Ведьмака" от Netflix люди запоминают, кажется, лишь песню про чеканную монету, а об "Игре престолов" и вовсе забыли с облегчением, на рынке остался один сериал-блокбастер (в смысле дорогой и красивый), и он, похоже, идеален. "Мандалорец" — стильное дополнение к киновселенной "Звездных войн" — о наемнике, исследователе многочисленных миров далекой-далекой галактики и рыцаре с большой дороги.

© Фото : Disney 2019 Кадр из сериала "Мандалорец" 1 из 2 Кадр из сериала "Мандалорец" © Фото : Disney 2019 © Lucasfilm Ltd. (2019) Кадр из сериала "Мандалорец" 2 из 2 Кадр из сериала "Мандалорец" © Lucasfilm Ltd. (2019) 1 из 2 Кадр из сериала "Мандалорец" © Фото : Disney 2019 2 из 2 Кадр из сериала "Мандалорец" © Lucasfilm Ltd. (2019)

Уже в первой серии в одном из странствий он встречает потенциально самого любимого персонажа 2019 года — малыша Йоду, отчаянно похожего на Чебурашку.

Ничто так точно не воспроизводило дух старой лукасовской трилогии, как этот сериал — очередной большой успех Disney.