Врачи рассказали о состоянии ребенка, сбитого машиной под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 1 янв - РИА Новости. Мальчик, которого вместе с родителями сбила машина на дороге под Волгоградом, находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области.
По данным ГУ МВД по региону, в понедельник около 19 часов по местному времени (18.00 мск) у поселка Госпитомник Среднеахтубинского района родители с 12-летним мальчиком перебегали дорогу в 800 метрах от пешеходного перехода и их сбил Volkswagen Polo. По информации полиции, взрослые погибли, ребенок госпитализирован.
"У мальчика многочисленные травмы. Он в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжелое", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
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