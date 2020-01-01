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Врачи рассказали о состоянии ребенка, сбитого машиной под Волгоградом
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РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии ребенка, сбитого машиной под Волгоградом

22:39 01.01.2020 (обновлено: 04:30 02.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВ детской реанимации
В детской реанимации
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 1 янв - РИА Новости. Мальчик, которого вместе с родителями сбила машина на дороге под Волгоградом, находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области.
По данным ГУ МВД по региону, в понедельник около 19 часов по местному времени (18.00 мск) у поселка Госпитомник Среднеахтубинского района родители с 12-летним мальчиком перебегали дорогу в 800 метрах от пешеходного перехода и их сбил Volkswagen Polo. По информации полиции, взрослые погибли, ребенок госпитализирован.
"У мальчика многочисленные травмы. Он в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжелое", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
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