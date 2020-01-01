Врачи рассказали о состоянии ребенка, сбитого машиной под Волгоградом

По данным ГУ МВД по региону, в понедельник около 19 часов по местному времени (18.00 мск) у поселка Госпитомник Среднеахтубинского района родители с 12-летним мальчиком перебегали дорогу в 800 метрах от пешеходного перехода и их сбил Volkswagen Polo. По информации полиции, взрослые погибли, ребенок госпитализирован.