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В шествии в честь Бандеры в Киеве участвовали около тысячи человек
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РИА Новости

В шествии в честь Бандеры в Киеве участвовали около тысячи человек

21:59 01.01.2020 (обновлено: 04:40 02.01.2020)
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© Фото : кадр из трансляции ВО "Свобода"Шествие в честь Степана Бандеры в Киеве. 1 января 2020
Шествие в честь Степана Бандеры в Киеве. 1 января 2020
© Фото : кадр из трансляции ВО "Свобода"
КИЕВ, 1 янв - РИА Новости. Около 1 тысячи человек приняли участие в шествии в честь 111-й годовщины рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры в Киеве, сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.
Шествие началось в центре Киева в 19.00 мск.
"Факельное шествие завершено. В нем приняло участие около 1 тысячи граждан. 250 правоохранителей обеспечивали публичную безопасность и порядок. Нарушений общественного порядка не зафиксировано", - сообщается на сайте полиции.
Бандера - лидер Организации украинских националистов, чье боевое крыло УПА* запрещено в России.
* Экстремистская группировка, запрещенная в России.
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Ситуация на УкраинеУкраинская повстанческая армияСтепан БандераКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
фекальное...
1 января, 22:52
bbogembaeva2013
6010001
А на бессмертный полк сколько приходило?
1 января, 22:31
АСАндрей Ст
3012813
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