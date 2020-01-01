В шествии в честь Бандеры в Киеве участвовали около тысячи человек

КИЕВ, 1 янв - РИА Новости. Около 1 тысячи человек приняли участие в шествии в честь 111-й годовщины рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры в Киеве, сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.
Шествие началось в центре Киева в 19.00 мск.
"Факельное шествие завершено. В нем приняло участие около 1 тысячи граждан. 250 правоохранителей обеспечивали публичную безопасность и порядок. Нарушений общественного порядка не зафиксировано", - сообщается на сайте полиции.
Бандера - лидер Организации украинских националистов, чье боевое крыло УПА* запрещено в России.
* Экстремистская группировка, запрещенная в России.
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