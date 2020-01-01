В Волгоградской области автомобиль сбил семью с ребенком

ВОЛГОГРАД, 1 янв — РИА Новости. Мужчину и женщину с 12-летним ребенком под Мужчину и женщину с 12-летним ребенком под Волгоградом сбила машина, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.

По данным пресс-службы, в понедельник около 19 часов (18:00 мск) у поселка Госпитомник Среднеахтубинского района родители с 12-летним мальчиком перебегали дорогу в 800 метрах от пешеходного перехода. Их сбил Volkswagen Polo.

"Женщина (1987 года рождения) погибла на месте, мужчина (1985 года рождения) скончался в скорой. Ребенок (2007 года рождения) доставлен в больницу", — сообщили РИА Новости в полиции.

По данным ведомства, водитель был трезв и утверждает, что его ослепила встречная машина. На месте работает следственная группа, туда же выехало руководство областного ГАИ.