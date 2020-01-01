В Волгоградской области автомобиль сбил семью с ребенком

ВОЛГОГРАД, 1 янв — РИА Новости. Мужчину и женщину с 12-летним ребенком под Волгоградом сбила машина, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
По данным пресс-службы, в понедельник около 19 часов (18:00 мск) у поселка Госпитомник Среднеахтубинского района родители с 12-летним мальчиком перебегали дорогу в 800 метрах от пешеходного перехода. Их сбил Volkswagen Polo.
"Женщина (1987 года рождения) погибла на месте, мужчина (1985 года рождения) скончался в скорой. Ребенок (2007 года рождения) доставлен в больницу", — сообщили РИА Новости в полиции.
По данным ведомства, водитель был трезв и утверждает, что его ослепила встречная машина. На месте работает следственная группа, туда же выехало руководство областного ГАИ.
По словам собеседника агентства, участок дороги, где произошло ДТП, освещен, но разметки там нет. "Дорожникам будет внесено представление", — сообщили в ведомстве.
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