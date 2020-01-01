В Москве в новогоднюю ночь Деды Морозы предпочли метро

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Более 250 Дедов Морозов проехали в новогоднюю ночь в метро Москвы, большая часть из них со Снегурочками, рассказали РИА Новости в пресс-службе московского метро.
"За новогоднюю ночь в метро Москвы проехали свыше 250 Дедов Морозов. Большая часть Дедов Морозов следовали в компании Снегурочек. Также на станциях метро в новогоднюю ночь были замечены снежинки, лисички, зайцы, гномы и эльфы", - рассказали в пресс-службе.
Как уточнили в метро, подавляющее большинство Дедов Морозов можно было заметить между 22 вечера до 1 часом ночи. В пресс-службе напомнили, что проезд в новогоднюю ночь был бесплатным. "Впрочем, если наши сотрудники замечали главных героев нового года до начала бесплатного проезда - тоже старались пропустить бесплатно", - добавил собеседник.
Традиционно в новогоднюю ночь метро и МЦК работали круглосуточно. В этом году проезд с 20 часов 31 декабря до 6 утра 1 января был бесплатным. За новогоднюю ночь метро и МЦК воспользовались свыше 685 тысяч человек. Работу метрополитена обеспечивали свыше 10 тысяч сотрудников "В вестибюлях, на эскалаторах и платформах станций пассажиры могли услышать новогодние поздравления президента России и мэра Москвы. Также поздравления с субтитрами транслировались в эфире на экранах в вагонах метро", - добавили в метрополитене.
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