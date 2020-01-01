В Москве в новогоднюю ночь Деды Морозы предпочли метро

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Более 250 Более 250 Дедов Морозов проехали в новогоднюю ночь в метро Москвы, большая часть из них со Снегурочками, рассказали РИА Новости в пресс-службе московского метро.

"За новогоднюю ночь в метро Москвы проехали свыше 250 Дедов Морозов. Большая часть Дедов Морозов следовали в компании Снегурочек. Также на станциях метро в новогоднюю ночь были замечены снежинки, лисички, зайцы, гномы и эльфы", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в метро, подавляющее большинство Дедов Морозов можно было заметить между 22 вечера до 1 часом ночи. В пресс-службе напомнили, что проезд в новогоднюю ночь был бесплатным. "Впрочем, если наши сотрудники замечали главных героев нового года до начала бесплатного проезда - тоже старались пропустить бесплатно", - добавил собеседник.