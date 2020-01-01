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Житель Украины попал в реанимацию после запуска фейерверка
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РИА Новости

Житель Украины попал в реанимацию после запуска фейерверка

17:26 01.01.2020
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© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 1 янв - РИА Новости. Житель Житомирской области Украины попал в реанимацию после запуска фейерверков, сообщила в среду пресс-служба МВД.
"Спасатели Житомирской области сообщили, мужчина получил тяжелую травму из-за фейерверка, который резко взорвался. Сейчас он в реанимации", - сообщила пресс-служба в Facebook.
Также в пресс-службе призвали не использовать фейерверки из-за войны в Донбассе. "Гражданам Украины напоминаем, в нашей стране идет война, и смертельные взрывы раздаются сразу в двух областях. Давайте будем воздерживаться от запусков фейерверков", - отметили в пресс-службе.
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