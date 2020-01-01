Житель Украины попал в реанимацию после запуска фейерверка

Также в пресс-службе призвали не использовать фейерверки из-за войны в Донбассе. "Гражданам Украины напоминаем, в нашей стране идет война, и смертельные взрывы раздаются сразу в двух областях. Давайте будем воздерживаться от запусков фейерверков", - отметили в пресс-службе.