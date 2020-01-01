В России вступили в силу правила ведения единого реестра автомобилей

Государственный реестр транспортных средств - федеральный информационный ресурс об автомобилях, совершаемых регистрационных действиях, который содержит все регистрационные данные транспортных средств. Доступ к сведениям, содержащимся в реестре транспортных средств, выдача выписки из реестра заинтересованным лицам и организациям (за исключением информации ограниченного доступа) можно получить через портал госуслуг.