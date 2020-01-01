В России вступили в силу правила ведения единого реестра автомобилей

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Правила ведения государственного реестра транспортных средств, в котором будет представлена история всех регистрируемых автомобилей, вступили в силу с 1 января. Соответствующий документ опубликован на сайте Кабмина 30 декабря.
Данный документ разработан МВД России во исполнение федерального закона "О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Ведение государственного реестра транспортных средств осуществляется с 1 января его оператором - МВД России.
Государственный реестр транспортных средств - федеральный информационный ресурс об автомобилях, совершаемых регистрационных действиях, который содержит все регистрационные данные транспортных средств. Доступ к сведениям, содержащимся в реестре транспортных средств, выдача выписки из реестра заинтересованным лицам и организациям (за исключением информации ограниченного доступа) можно получить через портал госуслуг.
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