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В России вступили в силу правила ведения единого реестра автомобилей
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РИА Новости

В России вступили в силу правила ведения единого реестра автомобилей

16:41 01.01.2020 (обновлено: 18:36 01.01.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД во время регистрации транспортного средства
Сотрудник ГИБДД во время регистрации транспортного средства
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Правила ведения государственного реестра транспортных средств, в котором будет представлена история всех регистрируемых автомобилей, вступили в силу с 1 января. Соответствующий документ опубликован на сайте Кабмина 30 декабря.
Данный документ разработан МВД России во исполнение федерального закона "О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Ведение государственного реестра транспортных средств осуществляется с 1 января его оператором - МВД России.
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Вступили в силу новые правила маркировки автомобилей
Государственный реестр транспортных средств - федеральный информационный ресурс об автомобилях, совершаемых регистрационных действиях, который содержит все регистрационные данные транспортных средств. Доступ к сведениям, содержащимся в реестре транспортных средств, выдача выписки из реестра заинтересованным лицам и организациям (за исключением информации ограниченного доступа) можно получить через портал госуслуг.
Что изменится в России c 1 января 2020 года
30 декабря 2019, 13:20
Что изменится в России c 1 января 2020 года
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АвтоМВД РФРоссияОбщество
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