В Италии при использовании пиротехники погиб человек

РИМ, 1 янв — РИА Новости, Александр Логунов. Свыше 200 человек пострадали, один погиб в ходе празднований в новогоднюю ночь в Италии, сообщает в среду государственная полиция страны.
Из 204 пострадавших, главным образом из-за использования пиротехники, 38 были госпитализированы. В наиболее тяжёлых случаях идёт об ожогах лица и ампутации конечностей.
Главное развлечение итальянцев в новогоднюю ночь стало причиной гибели молодого человека в центральной области Марке. Он сорвался с обрыва, пытаюсь предотвратить распространение огня из-за упавших в сухой хворост фейерверков.
Случай гибели человека в новогоднюю ночь в Италии фиксируется впервые с 2013 года. Общее число пострадавших стабильно, но по сравнению с новогодней ночью минувшего года снизилось на 12 человек.
Рекордом был отмечен 2015 год, когда различные травмы и ожоги получили 253 человека. Традиции встречать Новый год массовым запуском фейерверков и петард не помешал запрет на использование пиротехники в ряде крупных городов Италии, в том числе в Риме и Болонье, а также центрах Милана и Турина.