В Италии при использовании пиротехники погиб человек

РИМ, 1 янв — РИА Новости, Александр Логунов. Свыше 200 человек пострадали, один погиб в ходе празднований в новогоднюю ночь в Свыше 200 человек пострадали, один погиб в ходе празднований в новогоднюю ночь в Италии , сообщает в среду государственная полиция страны.

Из 204 пострадавших, главным образом из-за использования пиротехники, 38 были госпитализированы. В наиболее тяжёлых случаях идёт об ожогах лица и ампутации конечностей.

Главное развлечение итальянцев в новогоднюю ночь стало причиной гибели молодого человека в центральной области Марке. Он сорвался с обрыва, пытаюсь предотвратить распространение огня из-за упавших в сухой хворост фейерверков.

Случай гибели человека в новогоднюю ночь в Италии фиксируется впервые с 2013 года. Общее число пострадавших стабильно, но по сравнению с новогодней ночью минувшего года снизилось на 12 человек.