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2020-01-01T18:26+0300
https://ria.ru/20200101/1563063650.html
Водянова рассказала о скором замужестве
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РИА Новости

Водянова рассказала о скором замужестве

15:16 01.01.2020 (обновлено: 18:26 01.01.2020)
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© AFP 2019 / Pierre AndrieuРоссийская модель Наталья Водянова со своим спутником, французским бизнесменом Антуаном Арно
Российская модель Наталья Водянова со своим спутником, французским бизнесменом Антуаном Арно
© AFP 2019 / Pierre Andrieu
Российская модель Наталья Водянова со своим спутником, французским бизнесменом Антуаном Арно. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Российская супермодель Наталья Водянова выходит замуж. Об этом она сообщила в инстаграме.
Модель опубликовала совместную фотографию со своим возлюбленным — французским миллиардером Антуаном Арно. Подписчики обратили внимание на массивное кольцо, которое она надела на безымянный палец левой руки.
"Этот год был прекрасным и очень запоминающимся. <...> Не терпится отпраздновать следующий год с нашими любимыми и близкими", — написала Водянова.
В комментариях у нее спросили, действительно ли речь идет о предстоящей свадьбе. Супермодель подтвердила, что в скором времени выходит замуж за предпринимателя.
Наталья Водянова — российская модель, актриса и общественный деятель. О своем романе с Арно она сообщила летом 2011 года после развода с британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом. У Арно и Водяновой есть двое общих детей.
Топ-модель, основательница фонда Обнаженные сердца Наталья Водянова
8 июня 2016, 14:17
В очередной раз мама Наталья ВодяноваРоссийская модель Наталья Водянова вновь стала мамой, в субботу она родила сына Романа. "Антуан горд, я – уставшая, но счастливая и жду лета в надежде немного отдохнуть", – написала модель в своем аккаунте в Instagram. Она также поблагодарила подписчиков за поддержку.
1292584640
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Антуан АрноШоу-бизнесНаталья ВодяноваОбщество
Популярные комментарии
И что же нам-то всем теперь делать? Нет, я понимаю, есть страница у нее в Инстаграме, сообщила радостную весть поклонникам-подписчикам... Не пойму другого: в чем смысл тиражирования на федеральном новостном агентстве? Каждый день столько браков регистрируется, чем этот так выделяется? Это народная артистка России? Мать-героиня? Почему вся страна должна знать, с кем она спала и сем собралась это делать?
1 января, 16:02
Von Stirliz
290102339
будет рожать рабов для режима Макрона?
1 января, 15:26
ggasyl
5710185
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