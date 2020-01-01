Водянова рассказала о скором замужестве

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Российская супермодель Наталья Водянова выходит замуж. Об этом она сообщила в инстаграме.
Модель опубликовала совместную фотографию со своим возлюбленным — французским миллиардером Антуаном Арно. Подписчики обратили внимание на массивное кольцо, которое она надела на безымянный палец левой руки.
"Этот год был прекрасным и очень запоминающимся. <...> Не терпится отпраздновать следующий год с нашими любимыми и близкими", — написала Водянова.
В комментариях у нее спросили, действительно ли речь идет о предстоящей свадьбе. Супермодель подтвердила, что в скором времени выходит замуж за предпринимателя.
Наталья Водянова — российская модель, актриса и общественный деятель. О своем романе с Арно она сообщила летом 2011 года после развода с британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом. У Арно и Водяновой есть двое общих детей.
8 июня 2016, 14:17В очередной раз мама Наталья ВодяноваРоссийская модель Наталья Водянова вновь стала мамой, в субботу она родила сына Романа. "Антуан горд, я – уставшая, но счастливая и жду лета в надежде немного отдохнуть", – написала модель в своем аккаунте в Instagram. Она также поблагодарила подписчиков за поддержку.