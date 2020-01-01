Водянова рассказала о скором замужестве

В очередной раз мама Наталья Водянова Российская модель Наталья Водянова вновь стала мамой, в субботу она родила сына Романа. "Антуан горд, я – уставшая, но счастливая и жду лета в надежде немного отдохнуть", – написала модель в своем аккаунте в Instagram. Она также поблагодарила подписчиков за поддержку.