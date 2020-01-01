Танкистов ЗВО вооружат автоматами нового поколения АК-12

НАРО-ФОМИНСК, 1 янв - РИА Новости. Почти тысяча новейших автоматов Калашникова Почти тысяча новейших автоматов Калашникова АК-12 поступит на вооружение танковой армии Западного военного округа (ЗВО) в 2020 году, сообщил журналистам командующий Первой танковой армии ЗВО генерал-майор Сергей Кисель.

"Около одной тысячи новейших автоматов АК-12 поступит в рамках государственного оборонного заказа на вооружение гвардейской танковой армии Западного военного округа в 2020 году", - сообщил он.

После этого военнослужащие начнут осваивать новое вооружение на полигонах в Московской и Нижегородской областях.

По сравнению с предыдущими версиями АК-74М и АКМ, у нового автомата лучше эргономика, выше кучность стрельбы, ствол надежнее.

АК-12 калибра 5,45 миллиметров разработан концерном "Калашников" в рамках программы "Ратник" как элемент перспективного комплекса оснащения российских военных и в конце 2018 года встал на вооружение.