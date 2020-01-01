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Танкистов ЗВО вооружат автоматами нового поколения АК-12
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РИА Новости

Танкистов ЗВО вооружат автоматами нового поколения АК-12

13:59 01.01.2020
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© Фото : предоставлено ОАО "НПО "Ижмаш" / Перейти в фотобанкНовый автомат Калашникова АК-12
Новый автомат Калашникова АК-12
© Фото : предоставлено ОАО "НПО "Ижмаш"
Перейти в фотобанк
Новый автомат Калашникова АК-12. Архивное фото
НАРО-ФОМИНСК, 1 янв - РИА Новости. Почти тысяча новейших автоматов Калашникова АК-12 поступит на вооружение танковой армии Западного военного округа (ЗВО) в 2020 году, сообщил журналистам командующий Первой танковой армии ЗВО генерал-майор Сергей Кисель.
"Около одной тысячи новейших автоматов АК-12 поступит в рамках государственного оборонного заказа на вооружение гвардейской танковой армии Западного военного округа в 2020 году", - сообщил он.
Концерн Калашников сравнил новейший российский автомат АК-12 и американскую винтовку М4
10 декабря 2019, 14:36Новое оружие России
"Калашников" опубликовал видео сравнительных тестов АК-12 и M4
После этого военнослужащие начнут осваивать новое вооружение на полигонах в Московской и Нижегородской областях.
По сравнению с предыдущими версиями АК-74М и АКМ, у нового автомата лучше эргономика, выше кучность стрельбы, ствол надежнее.
АК-12 калибра 5,45 миллиметров разработан концерном "Калашников" в рамках программы "Ратник" как элемент перспективного комплекса оснащения российских военных и в конце 2018 года встал на вооружение.
АК-12 позиционируется как новая платформа, на базе которой планируется выпускать оружие разного калибра и самого различного назначения – как военного, так и гражданского.
Новый автомат АК-12
11 ноября 2019, 08:04Новое оружие России
Новейший автомат АК-12 получит версию в калибре стандарта НАТО
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Западный военный округ (ЗВО)АК-12Безопасность
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