В Благовещенске нашли пропавшего двухлетнего ребенка

По информации волонтеров, ребенок "в полном порядке", но за время поисков успел проголодаться.

В полиции порталу рассказали, что заявление о пропаже ребенка поступило от его отца 31 декабря. Мужчина указал, что мать мальчика отправилась с ним на прогулку, но вернулась домой одна. Сейчас решается вопрос о том, отправят ли его в социальную палату или передадут законным представителям.