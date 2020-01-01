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В Благовещенске нашли пропавшего двухлетнего ребенка
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РИА Новости

В Благовещенске нашли пропавшего двухлетнего ребенка

12:34 01.01.2020 (обновлено: 14:15 01.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Двухлетнего мальчика, пропавшего в Благовещенске, нашли живым, сообщает "ПортАмур".
По информации волонтеров, ребенок "в полном порядке", но за время поисков успел проголодаться.
В полиции порталу рассказали, что заявление о пропаже ребенка поступило от его отца 31 декабря. Мужчина указал, что мать мальчика отправилась с ним на прогулку, но вернулась домой одна. Сейчас решается вопрос о том, отправят ли его в социальную палату или передадут законным представителям.
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Амурская областьБлаговещенскПроисшествия
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