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В МВД разъяснили новые правила регистрации автомобилей
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РИА Новости

В МВД разъяснили новые правила регистрации автомобилей

12:21 01.01.2020 (обновлено: 13:34 01.01.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСверка номеров автомобиля автовладельца при процедуре снятия и постановки на учет в ГИБДД
Сверка номеров автомобиля автовладельца при процедуре снятия и постановки на учет в ГИБДД
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В МВД объяснили новый порядок государственной регистрации транспортных средств.
Так, автодилеры получили возможность ставить машины на учет непосредственно в автосалоне. Теперь покупателю не нужно обращаться в ГИБДД, чтобы получить номера. При этом, как объяснили в ведомстве, код региона в номере будет привязан к субъекту регистрации владельца авто.
В процессе регистрации машины также смогут участвовать заводы — изготовители транспортных средств. Они вместе с дилерами будут работать с необходимыми для регистрации документами от имени владельцев и передавать их в автоинспекцию через портал госуслуг. Для операций с данными доверенное лицо обязано будет предъявить оригинал паспорта собственника или нотариально заверенную доверенность.
Кроме того, закон предусматривает нанесение на автомобили дополнительной маркировки, что, как считают в МВД, позволит "однозначно идентифицировать" машины с измененной историей и избавит покупателей от повторных проверок.
Машину, собственнику которой еще не исполнилось 16 лет, будут оформлять на одного из родителей, опекуна или попечителя. По достижении указанного возраста владелец сможет перерегистрировать транспортное средство.
Закон, разрешающий регистрацию новых машин без посещения ГИБДД, Владимир Путин подписал в августе 2018 года.
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АвтоГИБДД МВД РФМВД РФОбщество
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